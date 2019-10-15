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Текст:   Татьяна Замахина 
15:26 15.10.2019

Госдума одобрила новые компенсации для жертв недобросовестных застройщиков

Госдума приняла закон о распространении механизмов защиты обманутых дольщиков на тех из них, кто входит в жилищно-строительные кооперативы (ЖСК). Сегодня такие участники долевого строительства не имеют права на компенсацию в случае недобросовестных действий застройщика. Теперь закон уравнивает таких граждан в правах с другими обманутыми дольщиками.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Члены ЖСК в случае банкротства горе-строителей смогут получить компенсацию из бюджета Фонда защиты прав участников долевого строительства. При этом данная выплата не должна быть меньше суммы, которую гражданин уплатил за квартиру, и тех взносов, которые он дополнительно делал в течение деятельности ЖСК. При назначении компенсации будут исходить из рыночной стоимости жилья.

Вдобавок к тому, выплата возмещения по требованиям, предусматривающим передачу машино-мест и нежилых помещений, будет осуществляться в размере цены, уплаченной членом ЖСК.

Фото: iStock
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В ходе рассмотрения инициативы во втором чтении депутаты одобрили важную поправку. Новые нормы должны будут коснуться всех членов ЖСК вне зависимости от того, когда кооператив был создан. Редакция первого чтения предусматривала выплату возмещения только членам кооперативов, созданных до 1 июля 2019 года.

Как подчеркнул один из авторов законопроекта, спикер Госдумы Вячеслав Володин, нововведение обеспечит равные права всех граждан, пострадавших от действий недобросовестных участников жилищного рынка. "Мы приняли решение распространить нормы закона на все ЖСК вне зависимости от даты их создания. Это справедливо - с июля появилось уже несколько новых кооперативов, и люди, вошедшие в них, также имеют право на компенсацию", - пояснил спикер.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования. Первые возмещения могут начать выплачиваться уже декабре этого года благодаря тому, что средства уже заложены и поступили из федерального бюджета в фонд, пояснил глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Фото: iStock
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Согласно пояснительной записке, на российском рынке действует 260 ЖСК с объемом незавершенного строительства около 1,5 миллиона квадратных метров. Из них 132 кооператива создано для достройки проблемных объектов за застройщиков-банкротов. При этом большая часть таких ЖСК не имеет средств для завершения строительства. Общая площадь объектов, строительство которых остановлено, составляет около 350 тысяч квадратных метров, а количество участников таких ЖСК превышает 6 тысяч человек.

Между тем

Госдума решила отправить запросы в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Центробанк в связи с неуплатой страховщиками премий в рамках договоров страхования застройщиков. По оценке депутатов, из собранных страховщиками 57 млрд рублей в фонд, защищающий права дольщиков, было перечислено лишь около 3% этой суммы - 1,8 млрд рублей. Вопрос ранее поднял спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе "правительственного часа" с вице-премьером Виталием Мутко. А на нынешнем заседании депутаты приняли за основу проект постановления на эту тему - документ планируется доработать и утвердить на заседании 16 октября.

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