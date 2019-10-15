Госдума ввела штрафы за спиртное в порошке

Кодекс об административных правонарушениях дополняется новой статьей на эту тему.

Штрафы для граждан могут составить от 5 тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. Юридических лиц предложено штрафовать на суммы от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. При этом предусматривается конфискация товара.

Порошковый алкоголь в России уже запрещен, но пока табу не было подкреплено мерами ответственности. Теперь депутаты исправили этот пробел. Дела о таких правонарушениях будут рассматриваться судьями, Роспотребнадзором и органами, осуществляющими госконтроль в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции.

Речь идет о порошкообразной смеси, предназначенной для получения алкогольной продукции в жидком виде. Такой порошок потенциально опасен для здоровья, подчеркнула ранее на пленарном заседании ГД глава Роспотребназдора Анна Попова. Дело в том, что дозировка и способ употребления сухого алкоголя могут быть изменены потребителем вне зависимости от рекомендаций изготовителя. "Порошковый алкоголь придуман в США, и есть его сторонники, - рассказала Попова депутатам. - В различных странах проведены исследования, которые, однако, не доказали его безопасность. Все страны Европейского союза запретили его оборот, а в Америке он запрещен в большинстве штатов". Массово до России этот продукт, к счастью, не дошел, констатировала глава ведомства. Но "предотвратить попадание безусловно неполезного продукта на полки магазинов в России очень важно и очень нужно", заявила она.

Предполагается, что документ должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.