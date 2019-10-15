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15.10.2019 19:12
Рубрика: Власть

Грызлов: Киев сорвал процесс разведения войск в Донбассе

Текст: Александр Гасюк

В ходе встречи Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины полпред РФ Борис Грызлов заявил о срыве Киевом процесса разведения войск в Донбассе и угрозе обострения ситуации в этом регионе.

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"На прошлой встрече Контактная группа согласовала график разведения сил в Петровском и Золотом. Процесс должен был начаться 7 октября. Однако киевская сторона отказалась начинать разведение. Соответственно, вооруженные силы Донбасса были вынуждены остаться на прежних позициях. Попытки начать разведение в следующие дни также были сорваны со стороны Киева", - приводит агентство ТАСС слова Грызлова.

По его словам, активизация украинских националистов несет угрозу обострения ситуации.

"Есть угроза обострения ситуации в Донбассе в связи с активизацией украинских националистов, неонацистов. Они участвовали в карательных действиях в Донбассе, всегда присутствовали на линии разграничения и далеко не всегда подчинялись официальному командованию ВСУ. Сейчас эти группировки заявляют о планах занять все позиции в Петровском и Золотом и ведут соответствующую подготовку. Акции радикальных националистов проходят в городах и регионах Украины беспрепятственно и даже при поддержке местных властей", - заявил Грызлов журналистам по итогам встречи контактной группы по Донбассу.

Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости
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Вместе с тем, по словам российского представителя, Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине продолжит развивать возможность прямого диалога Киева и Донбасса

"Главный фактор - это необходимость стабильного политического диалога между Киевом и Донбассом. Пока есть только элементы такого диалога, прежде всего, в рамках рабочих подгрупп и контактной группы", - указал Грызлов.

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