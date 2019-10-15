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15.10.2019 10:56
Рубрика: Спорт

"Химки" без поражений стартовали в Единой лиге

Текст: Илья Трисвятский
За три недели со старта регулярного чемпионата интернациональной Единой лиги ВТБ состоялось 18 матчей, команды провели от двух до четырех игр, и только подмосковные "Химки" идут без поражений - победы над "Зеленой-Гурой", "Калевом", "Енисеем" и "Автодором".

Встречей с саратовским "Автодором" (101:84) химчане завершали выездную серию из трех игр. Чашу весов на свою сторону гости склонили во второй половине матча, особенно удалась заключительная четверть, выигранная со счетом 28:16.

Лучшими бомбардирами у победителей стали Янис Тимма (27 очков) и Алексей Швед (18). Причем Тимма в Саратове совершил семь (!) дальних попаданий. В составе хозяев отличились Орландо Джонсон (21) и Маркел Старкс (19).

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- "Автодор" - хорошо укомплектованная команда, а ее наставник Евгений Пашутин - заслуженный тренер, который выиграл два Кубка Европы, работал с клубами Евролиги и знает, о чем идет речь, поэтому против его команд всегда сложно играть, - сказал рулевой "Химок" Римас Куртинайтис. - Рад, что в этой чуть-чуть бешеной игре мы победили, потому что нам навязали высокую скорость, что тактически логично, ведь мы приехали в Саратов после матча Евролиги. Пришлось поработать три четверти, и я рад результату, а также тому, как мы контролировали игру в заключительной десятиминутке. Думаю, ее мы закончили солидно. В Единой лиге важно каждое очко, равно как важно не потерять эти очки против таких опасных команд, как "Автодор". Пока нам это удается.

Таким образом, "Химки", которые провели самую мощную летнюю селекцию, в нынешнем сезоне пока демонстрируют стопроцентный результат - четыре победы в Единой лиге и два выигрыша на старте Евролиги. При этом в лазарете команды по-прежнему находится вернувшийся из НБА центровой Тимофей Мозгов и еще целый ряд игроков. Так что потенциал для усиления огромный.

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Что касается чемпионата Единой лиги, то нынешний турнир прямо со старта бьет все рекорды по непредсказуемости. Действующий чемпион ЦСКА уже потерпел поражения от "Енисея" в Красноярске и дома от питерского "Зенита". Участник Еврокубка краснодарский "Локомотив-Кубань" неудачно выступил в гостевом матче с казахстанской "Астаной", казанский УНИКС в Эстонии крупно, с разницей в 22 очка проиграл "Калеву". И, наконец, еще один представитель так называемой "большой пятерки" питерский "Зенит" после сенсационной победы над ЦСКА затем совершенно неожиданно дома совершил осечку в матче с БК "Нижний Новгород". Из записных фаворитов только "Химки" избежали конфуза, хотя именно у этой команды пока больше всего кадровых проблем, связанных с травмами баскетболистов.

Ближайшие матчи турнира. 19 октября. "Локомотив-Кубань" - УНИКС, "Нижний Новгород" - "Цмоки-Минск", "Енисей" - "Автодор". 20 октября. "Химки" - "Астана", "Зелена-Гура" - ЦСКА. 21 октября. "Калев" - "Зенит".

Положение команд

1. "Химки" (Московская обл.) - 4 победы - 0 поражений;

2. "Нижний Новгород" - 2-1;

3. "Калев" (Эстония) - 2-1;

4. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 2-1;

5. "Енисей" (Красноярск) - 2-1;

6. "Астана" (Казахстан) - 1-1;

7. УНИКС (Казань) - 1-1;

8. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 1-1;

9. ЦСКА - 2-2;

10. "Зелена-Гура" (Польша) - 1-2;

11. "Автодор" (Саратов) - 0-2;

12. "Цмоки-Минск" (Белоруссия) - 0-2;

13. "Парма" (Пермский край) - 0-3.

В плей-офф выйдут 8 сильнейших команд по итогам двухкругового турнира.

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