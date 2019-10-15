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Хоакин Феникс врезался на Tesla в пожарную машину

Новости
    15.10.2019, 20:50
Текст:   Олег Усков

Актер Хоакин Феникс, исполнитель титульной роли в драматическом фильме о становлении архизлодея Джокера, который в настоящее время с триумфом шествует по экранам, попал в ДТП.

Фото: kinopoisk.ru
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Как передает TMZ, инцидент произошел в Лос-Анджелесе, в Западном Голливуде, - Tesla, которой управлял "Джокер", довольно сильно врезалась в припаркованный на обочине автомобиль пожарного департамента округа.

Согласно источнику портала в правоохранительных органах, в аварии никто не пострадал. Кроме машин. При этом у пожарного пикапа оказался лишь поцарапан и помят бампер, тогда как Tesla понесла значительно более существенные травмы своей передней части.

Уточнено, что Феникс сам разыскал сотрудников спасательной службы, которые в тот момент находились на вызове, честно во всем признался ("не вписался в поворот") и извинился.

Прибывшие далее сотрудники правоохранительных органов все зафиксировали и тщательно задокументировали, поскольку речь идет о повреждении принадлежащего округу государственного имущества.

На чем и разъехались, чинно и цивилизованно.

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