Hubble заснял галактику в форме "летающей тарелки"

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства опубликовало редкий снимок спиральной галактики, которая была сфотографирована при помощи космического телескопа Hubble.

Изображение появилось в свободном доступе на сайте NASA. Космический телескоп Hubble наблюдает за галактиками всех форм, размеров, яркости и ориентации в космосе. И лишь иногда ему удается заснять такой объект сбоку.

Один из таких редких снимков и представило космическое агентство. На нем запечатлена спиральная галактика под названием NGC 3717. Она расположена на расстоянии около 60 миллионов световых лет от Земли в направлении созвездия Гидры.

"Наблюдая "спираль" почти в профиль, можно получить яркое ощущение ее трехмерной формы, - пишут исследователи. - На большей части своего пространства спиральные галактики имеют форму тонкого блина. Но в их ядрах находятся яркие, сферические и заполненные звездами выпуклости".

Эти выпуклости хорошо видны выше и ниже диска, что придает таким галактикам форму, похожую на "летающую тарелку", - если смотреть на них сбоку.

В данном случае объект NGC 3717 запечатлен на изображении не совсем точно сбоку. Более близкая часть этой галактики слегка наклонена вниз, а дальняя сторона приподнята вверх.

Этот угол обзора обеспечивает хороший вид на весь диск и на центральную выпуклость, из которой, правда, видна только одна ее сторона.