Япония одобрила проект резолюции о ратификации торгового соглашения с США

Правительство Японии во вторник одобрило проект резолюции о ратификации нового торгового соглашения с США, заключенного в конце сентября президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Теперь документ будет внесен на рассмотрение в парламент страны, заявил генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга. Ожидается, что парламент одобрит проект до конца текущей сессии в декабре, чтобы соглашение вступило в силу с первого января 2020 года, пишет ТАСС.

В сентябре в Нью-Йорке Трамп и Абэ заключили новый торговый пакт, ставший итогом длившихся с апреля торговых переговоров. Стороны также обязались стремиться к подписанию всеобъемлющего соглашения о свободной торговле, которого до сих пор нет между странами.

Япония обязуется снизить пошлины на поставки американской говядины и вина. Пересмотр политики импорта из США затронет также пшеницу, ячмень, орехи, кукурузу. Вашингтон пообещал снизить или отменить тарифы по 42 пунктам, включая сельскохозяйственную продукцию, соевый соус, жевательную резинку, велосипеды, паровые турбины, музыкальные инструменты, а также не поднимать пошлины на ввоз автомобилей и запчастей, чего больше всего опасались японские автопроизводители.