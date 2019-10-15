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Текст:   Владислав Куликов 
14:34 15.10.2019

Иностранцы смогут прописывать в своих квартирах мигрантов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, который позволяет иностранцам, купившим в России квартиры, прописывать на своей жилплощади других иностранцев, например, своих родных. Соответствующие поправки предлагается внести в закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в России".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Сегодня по закону иностранные граждане не вправе прописывать в принадлежащих им квартирах других иностранцев, - пояснил "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Собственники могут прописать только себя. Исключения предусмотрены для высококвалифицированных специалистов из других государств: они могут прописать также своих родных".

По его словам, указанное положение по сути является ограничением права иностранных граждан, являющихся собственниками жилых помещений, распоряжаться своим имуществом.

Фото: iStock
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"По данным Росреестра, в прошлом году было более 24 тысяч вещных прав иностранных граждан на жилые помещения: квартиры, комнаты, жилые дома. За январь-июнь этого года было зарегистрировано 14 тысяч прав собственности иностранных граждан на жилые помещения, - сообщает Владимир Груздев. - В связи с этим законопроект расширяет круг иностранных граждан, имеющих право выступать принимающей стороной. Иностранные граждане, законные собственники помещений, смогут ставить других граждан на учет на своей жилплощади. При этом будут соблюдаться все требования закона, в том числе на них будет распространяться ответственность за фиктивную регистрацию. А гости иностранного гражданина должны иметь законные основания для пребывания в России.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность подачи через портал госуслуг уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания".

Устраивать "резиновые" квартиры, купив в России жилье, иностранцы не смогут. За любые нарушения собственники будут отвечать по закону.

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