Итальянский дизайнер Роберто Кавалли попал в больницу

Культовый итальянский дизайнер с мировым именем Роберто Кавалли оказался на больничной койке.

В настоящий момент 78-летний дизайнер находится в миланском госпитале в окружении своих близких и родных. Об итальянские СМИ узнали благодаря социальным сетям.

"Я в больнице в Милане, ничего страшного, но я очень нервничаю. Мне просто очень повезло, что моя любимая Сандра и мои ангелы Кристина и Рэйчел (дочери Роберто Кавалли от его первых двух браков - прим. авт.) рядом со мной. Теперь я жду от вас много теплых слов, от всех людей, которые любят меня по всему миру. И, конечно же, я посылаю миллионы поцелуев моим дорогим друзьям, которые являются для меня самым большим богатством", - написал Кавалли на своей странице в Facebook.

На фото модельер, которому через месяц отпразднует 79-летие, изображен с трубкой в носу рядом со своей любимой женщиной, 33-летней шведской и американской фотомоделью и актрисой Сандрой Нильссон.