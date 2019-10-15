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15.10.2019 04:30
Рубрика: В мире

Из галереи Сан-Франциско украдена гравюра Сальвадора Дали

Неизвестный унес из частной галереи Сан-Франциско гравюру "Горящий жираф" художника Сальвадора Дали. Работа была укреплена на специальном мольберте в витрине, где по неизвестной причине не оказалось замка.

Фото: Предоставлено Эрмитажем
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Многочисленные камеры видеонаблюдения запечатлели вора: мужчина зашел в галерею, где проводится выставка Дали, взял гравюру размером 50х60 см и спокойно вышел. Кража заняла всего полминуты, сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал ABC7 News.

Украденная гравюра не единственная в мире, она имеет ряд оттисков, хотя их и немного. По словам директора галереи, данная гравюра и конкретная копия хорошо известны, и вору вряд ли удастся продать ее. Отмечается, что цена гравюры может доходить до 20 тысяч долларов.

В мире США Культура Арт
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