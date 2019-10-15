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15.10.2019 17:02
Рубрика: Общество

К школьным турпоходам появятся новые требования

Текст: Ксения Колесникова
Минпросвещения и Минэкономразвития предлагают установить новые требования к проведению детских турпоходов, слетов на природе и экспедиций. Проект совместного приказа двух ведомств уже опубликован на портале общественного обсуждения нормативных правовых актов.
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В нем, например, указано: какие документы и разрешения необходимо собрать для того, чтобы учитель мог отправиться с детьми в поход, что нужно обязательно взять с собой, с какого возраста, в каких походах и экспедициях могут участвовать дети.

Фото: iStock
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Например, если мероприятие организовывает школа или спортивный клуб, она должна не просто поставить родителей в известность и получить от них письменное согласие. Нужно рассказать мамам и папам о возможностях дополнительной медицинской страховки для ребенка. Нужно обеспечить перевозку детей по всем правилам, укомплектовать группу аптечкой первой помощи, снаряжением и инвентарем, соответствующим климатическим условиям. В том числе - средствами индивидуальной защиты (спасательные жилеты, страховочные системы, веревки, каски, дождевики и прочего туристского снаряжения). И не забыть о средствах мобильной связи с запасным комплектом аккумуляторных батарей и внешних аккумуляторов.

Инструктаж по технике безопасности - обязателен. Руководитель группы также обязан проверить состояние экипировки детей, в том числе одежды, обуви, головного убора.

Также в проекте приказа четко прописано, какие документы нужно взять с собой в поход. Среди них - свидетельство о рождении или паспорт каждого ребенка, копии медицинского полиса, копии согласия родителей и т.д.

Фото: Lewkwmiller/ iStock
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Кроме того, из документа следует, что в "легких" походах на природу на один-три дня могут участвовать дети уже с семи лет. А вот в экспедицию третей категории сложности возьмут только подростков, начиная с 15 лет.

Что такое поход третьей категории сложности? Об этом тоже написано в документе. Продолжительность маршрута - не менее 10 дней. Пешком - 140 км и больше. На лыжах - 180 км. Если на велосипедах - то третья категория начинается с 500 км.

Ну и, конечно, о походе и месте его проведения нужно будет, как и прежде, уведомить МЧС и местные власти.

Общество Семья и дети Правительство Минпросвещения Правительство Минэкономразвития
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