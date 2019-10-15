Какие ошибки допускали в этом году на ЕГЭ

Какие ошибки стали самыми "популярными" на ЕГЭ по русскому? Почему в "базовой" математике появилось больше троечников? Сколько школьников путают Госдуму и Правительство? Эксперты Федерального института педагогических измерений проанализировали типичные ошибки ЕГЭ-2019 и рассказали, что нужно подтянуть к следующему экзамену.

Русский язык

Это обязательный предмет: если его не сдашь, аттестат не получишь. Минимум - 24 балла. До "тройки" в этом году, так же как и в прошлом, недотянули меньше одного процента выпускников.

Самой сложной орфограммой оказалось "Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий". Например, слово "тащАщий" - здесь участники ЕГЭ определяют спряжение по глаголу "таскать", а не "тащить". То есть смешивают виды глагола. "СутулЯщийся", "светИтся", "колЕтся"... Правильно подставить букву смогли только 38% "егэшников".

Вторыми по сложности оказались задания, проверяющие правописание суффиксов и приставок. Их выполнили в среднем 58% выпускников. "БеЗголосый", "череСчур"... Причина ошибок? Ребятам даже в 11-м классе по-прежнему сложно определить некоторые части речи. Отсюда и неправильные суффиксы и приставки, которые многим школьникам в итоге сильно "испортили" жизнь.

С правописанием -Н- и -НН- справляются чуть лучше (65% выпускников). "Тканый", "растрепанный", "лиственница"... И примерно столько же ребят (65%) справляются с правописанием корней "гар/гор", "клан/клон", "бер/бир" - вариантов много.

Пунктуация - тоже слабое звено. В 2019 году было введено новое задание на анализ небольшого текста. С ним справились только 32% выпускников. Остальные запутались в запятых, тире и двоеточиях.

У многих "егэшников" хромает и грамматика. Ошибки? На любой вкус: "более лучший, самый красивейший"; "много время", "превосходство перед другими", "по окончанию спектакля".

Математика

Это еще один обязательный предмет, но экзаменов по нему два: базовый (достаточно и "тройки" для получения аттестата) и профильный, результаты которого спрашивают вузы.

Что интересно? В этом году результаты "базы" по сравнению с прошлым годом серьезно изменились. "Троечников" стало намного больше. В 2018 году их было 13% от всех сдающих, а в 2019-м - уже 19,8%. Число отличников, наоборот, уменьшилось - с 48% в 2018 году до 39,9% - в 2019-м. Эксперты связывают это с тем, что впервые в 2019 году выпускник был обязан выбрать что-то одно: или "профиль", или "базу". А не все вместе, как многие делали раньше. В итоге самые подготовленные выпускники, которые раньше использовали "базу" как тренировку, массово перешли на "профиль".

На "базе" остались в основном гуманитарии. То есть те, кому математика для поступления в вуз не нужна. Что оказалось для них самым сложным? С трудом выпускникам далась стереометрия.

"В бак, имеющий форму правильной четырехугольной призмы, налито 10 л воды. После полного погружения в воду детали уровень воды в баке увеличился в 1,6 раза. Найдите объем детали". С подобной задачкой справляются около 40% выпускников.

Еще хуже обстоят дела с умением строить простейшие математические модели.

"В доме всего 10 квартир с номерами от 1 до 10. В каждой живет не менее одного и не более трех человек. В квартирах с 1-й по 8-ю включительно суммарно живет 10 человек. А в квартирах с 7 по 10 включительно суммарно - тоже 10 жильцов. Вопрос: сколько человек живет в этом доме?" С этим заданием справляются менее трети ребят.

Профильная математика, наоборот, пошла "в рост". Почти половина всех сдающих набрала на этом экзамене более 61 балла. Для сравнения - в прошлом году таких ребят было всего 32%. Число "двоечников", наоборот, снизилось. Правда, и здесь самыми трудными остаются задания на геометрию и математические модели. Плюс матанализ.

Обществознание

Это самый популярный предмет: как экзамен по выбору его из года в год сдают примерно 50% выпускников. Но в итоге до "тройки" недотягивает практически каждый пятый. Почему так много?

Некоторые ребята считают, что обществознание можно сдать легко и без труда, толком не готовятся. Рассматривают экзамен как "запасной вариант". Это самая фатальная ошибка.

Около 20% ребят, сдающих обществознание, толком не знают, чем занимается прокуратура и полиция. Считают, что правоохранительные органы принимают законы. 24% выпускников уверены, что трудовой договор может быть заключен устно: "Вот я сделаю, а ты мне заплати..."

30% не различают уголовное и гражданское право. И около 50% выпускников отмечают, что "Правительство РФ принимает законы". Кстати, эта ошибка была одной из самых "популярных" и в прошлом году.

Статистика показывает: выпускники 2019 года не разбираются в семейных делах и брачных отношениях. "В РФ признается только брак, зарегистрированный в ЗАГСе. Все остальные виды совместного проживания мужчины и женщины браком не являются. Необходимо акцентировать на этом внимание учеников", - замечают эксперты.