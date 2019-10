United Nations E-Government Survey

Место в рейтинге: 1

Кого опережает: Лондон, Париж, Амстердам и Сеул

В прошлом году Москва заняла первое место в рейтинге "Электронного правительства ООН" (United Nations E-Government Survey), который отражает уровень развития электронного правительства в стране. Рейтинг существует с 2003 года, а в 2018-м был впервые составлен и в версии для городов. Группы индикаторов рейтинга: технологии, предоставление контента, оказание услуг, участие и взаимодействие. В Москве 55 положительных значений показателей развития электронного правительства из 60.

Рейтинг Ассоциации инновационных регионов России

Место в рейтинге: 3

Москва входит в топ-3 рейтинга Ассоциации инновационных регионов России с того самого момента, как этот рейтинг начал составляться. В 2018 году первую строчку занял Санкт-Петербург, второе место - республика Татарстан. Столица стабильно находится в группе "сильных инноваторов" - это регионы с индексом инновационного развития на 140% выше среднего по стране. Рейтинг состоит из нескольких категорий. Самые высокие показатели у Москвы - в сфере научных исследований и разработок. В 2018 году столица заняла первую строчку в категории "социально-экономические условия для инновационной деятельности".

PwC "Будущее близко: индекс готовности городов"

Место в рейтинге: 5

Кого опережает: Нью-Йорк, Торонто, Токио, Гонконг и Сидней

Исследование PwC "Будущее близко: индекс готовности городов" - рейтинг готовности крупнейших городов и агломераций мира к внедрению технологий будущего - было проведено в 2017 году. Готовность Москвы к будущему эксперты оценили в 53%. Москва находится на 1-м месте в мире по параметру "Виртуальные сервисы", на 3-м месте по параметру "Цифровая экономика": в городе реализуется программа совместного пользования транспортом, разработаны стратегии в области финансовых инноваций и "Фабрики 4.0" (полностью роботизированного производства) в рамках проекта Национальной технологической инициативы.

Рейтинг fDi European Cities and Regions of the Future

Место в рейтинге: 6

Кого опережает: Франкфурт, Цюрих, Варшава, Копенгаген, Женева, Гамбург

Рейтинг fDi European Cities and Regions of the Future отражает инвестиционную привлекательность города. В 2018 году Москва заняла в нем первое место среди городов Восточной Европы, наиболее привлекательных для инвестирования, и шестое место среди всех европейских городов. Рейтинг делится на несколько составных частей, в категории "Человеческий капитал" Москва на втором месте - уступила только Лондону.

Intelligent Community Forum (ICF)

Место в рейтинге: в топ-7

Ежегодно с 2002 года Intelligent Community Forum (ICF) выбирает 7 городов, которые добились наибольших успехов в реализации "умных" проектов. В 2017 году впервые российский город - Москву - включили в этот рейтинг. Среди достижений столицы эксперты ICF отметили создание технопарков, высокий уровень обучения в московских школах и их сотрудничество с вузами и колледжами, научно-исследовательскими и культурными центрами. Москва заняла 2-е место в мире по числу общественных точек доступа в интернет, уступив только Сеулу (Южная Корея).

Рейтинг конкурентоспособности глобальных городов A.T.Kearney Global Cities Index

Место в рейтинге: 14

Кого опережает: Берлин, Торонто, Шанхай и Сан-Франциско

Рейтинг конкурентоспособности глобальных городов A.T.Kearney Global Cities Index учитывает следующие группы показателей: бизнес-активность, человеческий капитал, обмен информацией, сферу культуры, политическое участие. В 2017 году Москва заняла в этом рейтинге 18-е место, а в прошлом поднялась на четыре ступеньки вверх.

Cities Global Ranking of Startup Ecosystem

Место в рейтинге: 14

Кого опережает: Стокгольм, Барселона, Амстердам, Шанхай, Сидней, Мадрид, Сеул

Рейтинг инновационных экосистем мира Cities Global Ranking of Startup Ecosystem отражает уровень развития стартап-экосистемы города. Рассчитываются количественные и качественные показатели инфраструктуры, стартапов, организаций поддержки инноваций, бизнес-среды. Ранее существовал в формате карты экосистем, в 2018 году впервые составлен в формате рейтинга.

Global Innovation Index

Место в рейтинге: 30

Кого опережает: Берлин, Хельсинки, Вена, Стокгольм, Торонто, Цюрих, Копенгаген

В рейтинге эффективности инновационных кластеров Global Innovation Index в 2018 году Москва вышла на 30-е место. На фоне 57-го места в этом рейтинге годом ранее это существенный прогресс. Он стал возможен благодаря уточнению индикаторов по научно-прикладной деятельности и включению новых данных об инновационной экосистеме Москвы. Global Innovation Index составляется коллективом экспертов Корнельского университета (Нью-Йорк), французской бизнес-школы, исследовательского института INSEAD, Всемирной организации интеллектуальной собственности при ООН, а также ряда приглашенных экспертов.