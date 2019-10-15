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15.10.2019 14:16
Рубрика: Культура

Канал "Россия 1" объявил главную премьеру сезона

Текст: Сусанна Альперина
С 21 октября в рубрике "Русская серия в 21:00" на канале "Россия 1" будет показан сериал - киносага "Екатерина. Самозванцы".

Это не просто продолжение сериалов "Екатерина" (премии "ТЭФИ-2015", "Золотой орёл-2016") и "Екатерина. Взлёт" (премия "ТЭФИ-2017"), но одна из самых крупных телевизионных премьер нынешнего сезона.

Фото: kinopoisk.ru
Генри Кавилл признался, что и раньше был фанатом "Ведьмака"

Рассказывают новые серии о том, как в сложный период становления Российской Империи судьба государства зависит от решений единственной женщины - императрицы Екатерины Великой.

...Весна 1774 года. Правление Екатерины под угрозой сразу с четырёх сторон. Идёт война с Турцией, которая может обернуться для России как удачным миром, так и сокрушительным поражением. В Париже в руках беглых поляков и французских авантюристов оказывается важный козырь против Екатерины - Елизавета Тараканова, самозваная дочь Елизаветы Петровны.

В самой России разгорается крестьянское восстание Емельяна Пугачёва - ещё одного самозванца, объявившего себя Петром III. А в Санкт-Петербурге опасность зреет прямо во дворце и при этом в заговоре участвуют самые близкие! Собственный сын, невестка, бывший фаворит - все они могут стать врагами Екатерины в борьбе за трон.

Екатерина по-прежнему мечтает о семейном счастье, но даже власть самой могущественной женщины не вернёт ушедшую любовь. Сумеет ли императрица понять и простить своего возлюбленного или её сердце ожесточилось и она будет мстить?

Съемки проходили в исторических интерьерах Кускова, Крутицкого подворья, Гатчины, Царского Села и Петропавловской крепости.

Фото: youtube.com/ Sky Atlantic
Вышел трейлер второго сезона сериала "Британия"

"В фильме "Екатерина. Самозванцы" рассказывает о том же периоде, что и второй сезон - "Екатерина. Взлет". Но теперь это более внимательное рассматривание. Это схватка с заговорщиками, которые угрожали не только власти Екатерины, но и жизни, которые заставили ее бояться. Это один из самых драматичных и сложных этапов ее жизни и в этом сезоне Екатерина наиболее уязвима. И она будет защищаться любой ценой. Екатерину ждут потери и предательства - не только на политическом фронте, но и на любовном. "Екатерина. Самозванцы" - это очень красивый фильм: много съемок на натуре, в исторических дворцах и павильонах, где воссозданы уникальные интерьеры... Входишь в Екатерининский дворец - и понимаешь, что играть надо так, будто все это принадлежит тебе. Масштабы потрясают! Эта роль действительно подарок: это и мужской персонаж, и женский персонаж, и волевая, и хрупкая. В этом образе столько пластов заложено, - такой еще поискать в мировой драматургии. Екатерина достойна того, чтобы о ней говорил весь мир! Невероятная личность в нашей истории: немка по рождению, она за тридцать лет на российском престоле стала абсолютно русской. И действительно сделала гораздо больше для России, чем многие правители до неё и после неё. Екатерина II всегда привлекала внимание кинематографистов всего мира - это такая яркая историческая личность, что о ней неизбежно будут появляться новые и новые картины. Я счастлива, что выпала такая судьба - сыграть императрицу. Невероятная женщина!", - говорит Марина Александрова.

Остается добавить, что фильм снят при поддержке министерства культуры РФ.

Режиссёр: Дмитрий Иосифов. В главной роли - Марина Александрова. В ролях: Владимир Яглыч, Павел Табаков, Алина Томников, Александр Ткачев, Артур Иванов, Ангелина Стречина, Сергей Колтаков, Артём Алексеев, Игорь Скляр, Кузьма Сапрыкин и другие.

Кстати

"Ответ" Первого канала на появление в эфирной сетке канала "Россия 1" сериала "Екатерина. Самозванцы" - сериал "Мосгаз. Новое дело майора Черкасова (Формула мести)". Он будет выходить в те же дни, с 21 октября но на полчаса позже - в 21.30. Это - шестой проект из цикла расследований майора Черкасова ("Мосгаз", "Палач", "Паук", "Шакал", "Операция "Сатана"). Криминалист Соня Тимофеева в сериале - кто бы вы думали? Правильно - "наша Екатерина" - актриса Марина Александрова. У "России 1" - полчаса на захват аудитории. Выиграет ли Александрова рейтинги у самой себя?

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