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15.10.2019 19:49
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай и США приблизились к решению накопившихся проблем

На днях в Вашингтоне завершился очередной раунд китайско-американских торгово-экономических переговоров на высоком уровне. Стороны достигли реального продвижения по таким вопросам, как сельское хозяйство, защита интеллектуальной собственности, валютный курс, предоставление финансовых услуг, расширение торговых связей, передача технологий, механизм регулирования споров. Также был выработан график дальнейших встреч, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Стороны сошлись во мнении, что нынешние переговоры увенчались "существенным" успехом и выразили готовность сделать акцент на достижении конечных договоренностей.

Рукопожатия и споры, длившиеся в течение года, позволили обеим сторонам осознать, что лучшим "лекарством" в сложившейся ситуации станет соблюдение интересов потребителей и производителей, поэтапное продвижение переговоров и стремление к достижению консенсуса.

Между Китаем и США прошло свыше 10 раундов переговоров, но результаты нынешнего этапа показали, что китайско-американский торгово-экономический диалог, подобно двусторонним отношениям, пережившим за последние 40 лет череду спадов и подъемов, наконец-то вернулся в правильное, более разумное и практическое русло. Это полезно не только Китаю или США, но и всему миру, поскольку двусторонние экономические связи считаются стабилизатором глобальной экономики.

На основе уже достигнутого прогресса по ряду направлений, стороны должны продолжать идти навстречу друг другу, ориентироваться на заключение конечных соглашений и содействовать поступательному развитию отношений между сверхдержавами в правильном направлении.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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