Китай и США приблизились к решению накопившихся проблем

Стороны сошлись во мнении, что нынешние переговоры увенчались "существенным" успехом и выразили готовность сделать акцент на достижении конечных договоренностей.

Рукопожатия и споры, длившиеся в течение года, позволили обеим сторонам осознать, что лучшим "лекарством" в сложившейся ситуации станет соблюдение интересов потребителей и производителей, поэтапное продвижение переговоров и стремление к достижению консенсуса.

Между Китаем и США прошло свыше 10 раундов переговоров, но результаты нынешнего этапа показали, что китайско-американский торгово-экономический диалог, подобно двусторонним отношениям, пережившим за последние 40 лет череду спадов и подъемов, наконец-то вернулся в правильное, более разумное и практическое русло. Это полезно не только Китаю или США, но и всему миру, поскольку двусторонние экономические связи считаются стабилизатором глобальной экономики.

На основе уже достигнутого прогресса по ряду направлений, стороны должны продолжать идти навстречу друг другу, ориентироваться на заключение конечных соглашений и содействовать поступательному развитию отношений между сверхдержавами в правильном направлении.