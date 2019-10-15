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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай способствует решению глобальных проблем с продовольствием

14 октября в Китае опубликовали Белую книгу о безопасности пищевых продуктов. В докладе подробно разъясняются национальные стратегии КНР по безопасности в продовольственной сфере, раскрывается вклад страны в защиту глобальной продовольственной безопасности и содействие общему развитию, а также изложены позиции и планы Пекина в этой области, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Белая книга дает миру представление о том, какие усилия прикладывает Китай для обеспечения собственной и глобальной продовольственной безопасности. Благодаря неустанным усилиям на протяжении 70 лет в Китае значительно улучшилось качество пищи. Согласно данным Белой книги, сегодня Китай обеспечивает производство четверти мирового продовольствия, а по объему продовольствия на душу населения он опередил среднемировой уровень.

В 2018 году коэффициент самообеспечения зерном в Китае превысил 95%. В последние годы среди всех видов поставленного в Китай продовольствия доля сои составила 75,4%, в то время как риса и пшеницы - менее 6%. Эти цифры считаются свидетельством положительной тенденции по обеспечению продовольственной безопасности в Китае.

Основной причиной достижения успехов в области продовольственной безопасности стали стратегии, при разработке которых были учтены требования внутреннего рынка, а также были определены параметры производственных мощностей, объема импорта и научно-технической поддержки.

Китай прошел свой собственный путь развития, в основе которого лежит система научно-технических инноваций в области продовольствия. В частности, своим успехом страна обязана команде ученых во главе с Юань Лунпином, которые вывели высокоурожайные сорта гибридного риса.

Опираясь на свое собственные силы, Китай постоянно расширяет открытость и укрепляет международное сотрудничество, вносит позитивный вклад в мировую продовольственную безопасность. Рынок зерновых в Китае стал более открытым. Китай постоянно делится ресурсами и опытом в защите продовольственной безопасности с другими странами. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН включила технологию выращивания гибридного риса в список приоритетных технологий по решению проблемы нехватки продовольственных товаров в развивающихся странах. Это служит достаточным доказательством того, что в качестве крупного государства Китай сыграл важную роль в решении проблемы голода во всем мире.

В настоящее время мир по-прежнему сталкивается с серьезными вызовами в области продовольственной безопасности. В мире голодает более 800 миллионов человек. Международной торговле зерном препятствуют протекционизм и унилатерализм, увеличиваются дестабилизирующие факторы. Достижение цели ликвидации голода в повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года - непростая задача, для реализации которой нужно время.

Китай выдвинул 4 предложения для решения проблемы голода: повышение объемов производства зерна, усиление "аварийного" управления запасами, создание современной системы обращения злаков, активная защита продовольственной безопасности в мире. Путь к обеспечению продовольственной безопасности с китайской спецификой также является "проектом Китая" для решения глобальных проблем в этой области.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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