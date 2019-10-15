КНДР потребовала от Японии компенсацию за затопленную шхуну

Министерство иностранных дел КНДР потребовало от Японии выплатить компенсацию за северокорейскую шхуну, которая затонула на прошлой неделе после столкновения с кораблем японской рыболовной инспекции.

Такую информацию распространило Reuters, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи. По мнению властей Северной Кореи, всю ответственность за данный инцидент несет Токио. Правительство Японии уже выразило протест. По словам генерального секретаря кабинета министров Есихидэ Суга, данное требование неприемлемо, пишет ТАСС.

Напомним, северокорейское и японское суда столкнулись седьмого октября в 350 км от полуострова Ното (префектура Исикава). Шхуна КНДР от полученных повреждений затонула в течение 20 минут, а ее команда оказалась за бортом. Прибывшая на место ЧП японская береговая охрана спасла всех рыбаков - около 60 человек. Они были переданы на находившуюся поблизости другую северокорейскую шхуну. Предполагается, что граждане КНДР занимались незаконным выловом кальмара в исключительной экономической зоне Японии.