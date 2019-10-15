Найден некрополь первой римской колонии в Галлии

Во Франции сотрудники Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) при раскопках на юго-западе страны в древнем городе Нарбонна обнаружили огромное древнеримское кладбище, которое активно использовалось в I-II веках нашей эры.

Об открытии рассказывает The History Blog. Древнеримский некрополь был обнаружен у ворот Нарбонны. Этот древний город когда-то был первой римской колонией в Галлии, которая называлась Нарбо Мартиус.

Она была основана в 118 году до нашей эры. Город заложили возле первой римской дороги в Галлии, которая связала Италию с Пиренейским полуостровом. Кстати, землю для строительства дороги римляне приобрели у греческой колонии Массалия - это современный город Марсель.

Некрополь находился на перекрестке двух римских дорог в нескольких сотнях метров от города. Археологи предполагают, что он насчитывает около 1000 гробниц. На данный момент раскопано и изучено около 300 из них.

Некоторые захоронения расположены группами, другие разделены дорожками. Большинство из них снабжены небольшими погребальными памятниками, на которых находятся таблички с именами и статусом усопших.

По ним можно понять, свободный ли человек покоится в могиле или это был раб. Судя по надписям, большинство жителей города имели итальянское происхождение. Исследователи подчеркивают, что это было общественное городское кладбище, а не место для размещения гробниц представителей знати.

В то же время планировка кладбища и прекрасные, как говорят археологи, погребения свидетельствуют о том, что этот город процветал. К слову, большая часть найденных останков представляет собой пепел - умерших людей кремировали, а прах помещали в керамические сосуды.

В таких захоронениях часто встречаются погребальные предметы, например, небольшие стеклянные бутылочки с благовониями, керамические кувшины и лампы. Были найдены и следы жертвоприношений - в основном это были сожженные на огне инжир и финики.

В захоронениях археологи также обнаружили личные вещи усопших, в том числе ювелирные украшения и защитные амулеты. Исследователи отмечают, что могилы хорошо сохранились, хотя их возраст составляет 1800-1900 лет.

Прекрасное состояние захоронений поможет археологам больше узнать о погребальных традициях того периода, а также о том, как эти традиции изменялись с течением времени в зависимости от религиозных верований.