Команда Александра Овечкина проиграла в матче НХЛ

В матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" принимал "Колорадо". Встреча завершилась победой гостевой команды - 6:3.

От поражения "столичных" не спасли даже четыре очка, набранные Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым. Первый отметился голом и результативной передачей, а второй дважды ассистировал своим партнерам - Ти Джей Оши и, собственно, Овечкину. К слову, благодаря этому голу Александр вышел на 43-е место по очкам за карьеру в НХЛ, набрав 1218-й балл.

Матч с "Колорадо" стал для Овечкина особенным не только благодаря его голу, но и потому, что на трибуне присутствовали его жена и годовалый сын. Для Овечкина-младшего это было первое посещение игры "Кэпиталз". На раскатке россиянин подъехал к заградительному стеклу и обменялся с сыном приветствиями.