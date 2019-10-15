Команды Поветкина и Хантера договорились о бое

Представители боксеров-тяжеловесов россиянина Александра Поветкина и американца Майкла Хантера договорились о проведении боя. Ориентировочно он состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

О достижении договоренности сообщил ТАСС глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский. По его словам, контракт на поединок пока не подписан, однако принципиальная договоренность уже достигнута. Рябинский добавил, что бой точно состоится в Саудовской Аравии.

Оценивая соперника Поветкина, собеседник агентства добавил, что Хантер - сильный и опасный противник. "Для Саши победа в таком бою - это возможность продвинуться в рейтинге. Ну и основное - бой будет смотреть большое количество людей, поскольку он будет проходить перед реваншем Энди Руиса и Энтони Джошуа", - сказал Рябинский.

Хантер за карьеру одержал 18 побед, из них 15 - нокаутом, потерпев одно поражение. Недавно он уверенно по очкам победил россиянина Сергея Кузьмина. 40-летний Поветкин, который старше Хантера на 9 лет, провел 37 боев, в которых одержал 35 побед, из них 24 - нокаутом, и потерпел два поражения. В последнем поединке, который прошел в августе, он по очкам победил Хьюи Фьюри.