Куда двигаться России в эпоху глобальных перемен и растущих угроз

Деглобализация, порождающая замедление мировой экономики, торговые войны и риски экономических, социальных и политических кризисов, возобновившаяся гонка вооружений и появление новых сфер противостояния, таких как киберпространство и космос, - это признаки наступающей эпохи перемен, кардинальной смены модели глобального управления, сложившейся после распада СССР.

От Москвы до Владивостока - почти семь дней, но именно Дальний Восток будет территорией развития. Фото: Андрей Махонин /ТАСС

Шанс России

Продолжается война за ресурсы: энергетические, человеческие, производственные, интеллектуальные - за всё то, что обеспечит будущую победу в схватке за лидерство среди держав. На горизонте одного-двух десятилетий последует настоящая война за гегемонию (дай бог, неядерная), а, возможно, и цивилизационная война.

Пришел исторический момент - вновь начинать движение к Тихому океану, осваивать Сибирь и Дальний Восток

В отношении России будет вестись война за десубъективизацию, то есть за превращение нашей страны из субъекта мировой политики в объект, которым можно управлять в своих целях. Если не добиться экономического роста и восстановления научно-технического потенциала, достаточного для укрепления обороноспособности в последующее десятилетие, не получится даже немного ослабить давление. Но наступающая эпоха перемен также означает, что Россия получает шанс вернуть себе статус особой цивилизации, ответственной за судьбу мира. Однако если за политический суверенитет можно пока не волноваться, то с экономикой все обстоит намного сложнее.

Две экономики одной страны

Экономическая стагнация при профицитном бюджете, гигантских валютных резервах и низкой инфляции демонстрирует, что в России существуют две отдельные сферы экономики: внутренняя, со всеми ее проблемами и низкими темпами роста, и внешняя, где накапливается львиная доля доходов от экспорта. Основная проблема в том, что эти две российские экономические сферы практически не пересекаются, за исключением области доходов и расходов бюджета.

"Внешняя" экономика - это часть мировой, она встроена в международные цепочки создания стоимости и управляется связанными с глобальными элитами менеджерами. Компании-экспортеры нефтегазовой, металлургической и прочих сырьевых отраслей, банки и фондовый рынок - это все можно отнести к "внешней" сфере экономики России. "Внешняя" изолирована от "внутренней" сферы экономики посредством долларовых счетов и расчетов, через накопление Центральным банком валютных резервов и через покупку валюты минфином.

"Внутренняя" сфера экономики - это промышленное производство, малый и средний бизнес, строительство и электроэнергетика, транспорт, агропром, торговля и сфера услуг, расходы муниципалитетов, текущая деятельность граждан и их потребление, в том числе кредитное. Во "внутренней" экономике присутствует многое, что типично для "латиноамериканского капитализма" - экономическая стагнация, рейдерство, коррупция, отсутствие инвестиций, рост неравенства, бедность, многолетнее сокращение располагаемых доходов и так далее.

Налоговая нагрузка на бизнес (total tax rate) в России, по данным Всемирного банка, составляет 46,3%, что выше, чем даже в США (43,8%) и в ЕС (40,3%)**.

Чтобы экономика вернулась на траекторию роста, а Россия укрепила свои позиции в возникающем новом балансе сил, необходимо объединить эти две российские сферы экономики - "внешнюю" и "внутреннюю" - в единую сферу. А обновленная мощь страны станет главной гарантией безопасности населения и капиталов.

Новые виды за Уралом

России нужно выработать новый проект, основанный на нашей способности возрождаться и самосохраняться, на суверенитете и традициях, на справедливости и безопасности для всех граждан России и всех соседних стран. В связи с этим, возможно, у России появится новый имперский проект, потому что империи толерантны к многонациональному разнообразию, но при этом создают внутри и вокруг себя собственный миропорядок, противостоящий хаосу, и готовы это миропорядок защищать, нести мир и моральные принципы, противостоять злу, распространять цивилизацию.

Но для этого нужно обеспечить конкурентоспособность в меняющемся мире, необходимо идеологическое обеспечение и духовный суверенитет.

Первоочередными задачами являются те, что усиливают человеческий потенциал - это повышение рождаемости, улучшение образования и здравоохранения, наращивание интеллектуального капитала, внутренняя и внешняя безопасность, комплексное развитие территорий.

Сейчас в двух мегаполисах - Москве и Санкт-Петербурге - создается треть ВВП России. Но любая конструкция устойчива, когда есть минимум три опоры. Такой - третьей - опорой России должны стать мегаполисы и территории развития Сибири и Дальнего Востока, где уже имеются многие виды ресурсов, промышленный и научный потенциал, но наблюдается и дефицит кадров и управленческих компетенций, а также главная проблема и угроза - депопуляция.

Необходима национальная целевая стратегия развития России за Уралом, подкрепленная политической волей и современной особой структурой управления. По-видимому, пришел исторический момент - вновь начинать движение к Тихому океану, осваивать Сибирь и Дальний Восток. Подъем сибирского мегарегиона усилит экономику и укрепит безопасность России в целом.

Реиндустриализация страны на базе современных технологий - это прекрасная возможность пересборки русского мира, привлечение наших соотечественников из стран ближнего и дальнего зарубежья. Российский бюджет сейчас профицитен, а рост экономики недостаточен. И в это же время форумы по привлечению иностранного (!) капитала - по-прежнему приоритет и медийный мейнстрим нашей финансово-экономической элиты.

Инвестиции в высокие технологии и в долгосрочное развитие компаний и территорий, что будет десятилетиями приносить прибыль - это прежде всего наша задача, а не иностранных инвесторов. Нам нужно выбрать несколько направлений (прежде всего двойного назначения - например, информационные технологии, аэрокосмическая техника, робототехника, атомная энергетика, новые материалы и т.д.), где у нас есть традиции и заделы, и создавать и развивать то, что будет востребовано в мире в ближайшие 50-100 лет.

Для обеспечения суверенитета и безопасного развития страны в эпоху глобальных перемен и растущих угроз необходимо:

Придерживаться своих целей, концепций и верховенства российского права. Это стратегия и идеология. Скреплять страну и развивать территории. Это инфраструктура и коммуникации. Укреплять военную мощь. Это сильная армия, передовая наука и высокотехнологичный ОПК.