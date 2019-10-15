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15.10.2019 23:10
Рубрика: Власть

Минус 40 тысяч

Квоту на мигрантов снизят
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Столичный выпуск № 232(7990)
105 тысяч "визовых" мигрантов получат в 2020 году право трудиться в России. Это почти в полтора раза меньше, чем в текущем году.

Проект постановления правительства, устанавливающий квоту на привлечение иностранных работников на будущий год, размещен на Федеральном портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Напомним, по "квоте" приезжают работать в Россию только "визовые" мигранты, "безвизовые" едут трудиться в нашу страну практически без ограничений. И устанавливается она постановлением правительства ежегодно. В прошлом году квота была установлена на уровне 144,6 тысячи человек.

Правительство определило, где нельзя работать мигрантам

"Визовых" мигрантов в Россию, как правило, привлекают в связи с реализацией инвестпроектов с участием иностранного капитала; применением импортного технологического оборудования, нуждающегося в установке и обслуживании; использованием современных технологий в строительстве, соблюдением качества и сроков выполнения строительных работ; отсутствием кадров нужной квалификации в регионах.

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