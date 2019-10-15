Мировой тур самой успешной сегодня франкоязычной певицы, делящей эти лавры разве что с Селин Дион, посвящен сразу двум событиям - скорому юбилею и новому альбому Papillon. Но главное для нас, пожалуй, все-таки другое: именно Лара Фабиан ныне является недостающим звеном между эстрадным композиторским искусством России и мировым шоу-бизнесом.

Зарубежные звезды, по крайней мере самые искушенные и образованные, неплохо знают российскую классическую музыку России. Стинг, например, использовал в хите Russians фрагмент сюиты Сергея Прокофьева "Поручик Киже", гитарист Deep Purple Стив Морс не раз признавался в любви к Игорю Стравинскому, а группа Dark Moor исполняет "Танец Черного лебедя" из "Лебединого озера" Петра Чайковского, только с собственным текстом и более экспрессивной подачей. Ну, а Emerson, Lake & Palmer выпустили "Картинки с выставки" Модеста Мусоргского уже в формате симфо-рок альбома… Только вот современную эстраду России на западе фактически не знают. И именно с Ларой Фабиан такое "окно в Европу" начал прорубать Игорь Крутой.

Все его 11 треков она сочинила сама, в компании с Шэрон Вон и Мо Денеби

Вместе они записали альбом "Мадемуазель Живаго", а в нынешнем мировом туре канадка поет, причем на довольно чистом русском языке, его хит "Любовь похожая на сон", известный по первому исполнению Аллой Пугачевой. И не только в России, но и в США, где и стартовал 50 World Tour. В его российской части Лара Фабиан выступила в Казани, Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, а завершила этот мини-тур в выходные в Воронеже...

Новый, четырнадцатый по счету альбом Papillon - не самый удачный в дискографии певицы. Все его 11 треков она сочинила сама, в компании с Шэрон Вон и Мо Денеби. Но самое высокое место, до которого долетела ее "Бабочка" (так переводится название), лишь 2-е, да и то лишь в ее родной Бельгии (именно там родилась Лара). А в остальных странах - на порядок ниже. Причины две. Франкоязычные песни традиционно больше востребованы в странах, где понимают эти слова, в остальных, как правило, предпочитают слушать на английском. И еще одна, более веская: явных хитов на диске по сути два - титульный номер и Sans ton amour. Остальные в основном - баллады, где исполнительская трепетность и пылкость Лары - встревоженной, а порой взъерошенной в своих чувствах и эмоциях, будто дивная прекрасная птичка, оказавшаяся вдруг в одиночестве на холодном ветру, - впечатляют больше, чем ее дар мелодиста… Игорь Крутой, кстати, тоже пришел на московский концерт Фабиан, сидел в зрительном зале. Хорошо, если они продолжат сотрудничество…

А пока на сцене Лара Фабиан царила одна. То пела, то присаживалась на высокий стул и начинала рассказывать о своей жизни. Это особый способ ведения концерта, который сделали трендом для широкой аудитории именно французские шансонье и наши исполнители качественной, умной и душевной эстрады: Александр Вертинский, Леонид Утесов…

Зарубежные гастролеры же чаще отделываются словами: "Вы самые лучшие в мире зрители" или "Я вас люблю", не особенно подбирая фразы и уж точно, не срываясь на исповеди, в приступе отчаянной, навзрыд откровенности. А Лара то вспоминала о своей семье, об отце-музыканте, который в пять лет разглядел в ней талант и пригласил выступать в своих концертах, то о том, как и ради чего участвовала в "Евровидении". Высказывала свои мнения о любви и ненависти...

С ней было интересно как с человеком неравнодушным, пылким и тоже ищущим, как и все мы, счастье. Только еще и замечательно поющим, и верящим в любовь, как и в тепло родного дома. Поэтому не удивительно, что Лара спела и ритмичную, окрыляющую песню Take Me Home, Country Road американского кантри-певца Джона Денвера. А "на бис" была уже ее самая известная и романтичная - Je"taime.

После выступлений Лара, нагруженная букетами, как правило, еще минут пять раздавала на улице автографы. Причем большую часть фанатов составляли девушки, а охрана певицы вела себя очень сдержанно, никого не оттесняла и не отталкивала. Впрочем, странно, если бы после столь душевного концерта было бы как-то иначе.