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15.10.2019 19:04
Рубрика: Спорт

Еще одна высота

Ласицкене может стать легкоатлеткой года
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 232(7990)
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене претендует на звание спортсменки года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).

На недавнем ЧМ-2019 в Дохе Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира, перелетев планку на высоте 2,04 метра.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
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Помимо Ласицкене, на награду номинированы еще девять спортсменок. Восемь из них также выиграли "золото" в Дохе. Однако ИААФ в этот список не включила еще одну нашу чемпионку, прыгунью с шестом Анжелику Сидорову, установившую личный рекорд (4,95 м). Российские легкоатлеты, выступающие в нейтральном статусе, не попали и в мужскую номинацию.

Победителей назовут 23 ноября по итогам голосования болельщиков, а также совета ИААФ и национальных федераций.

Трижды спортсменкой года признавалась Елена Исинбаева. Одна награда у Светланы Мастерковой.

Спорт Виды спорта Легкая атлетика
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