Ласицкене может стать легкоатлеткой года

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене претендует на звание спортсменки года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).

На недавнем ЧМ-2019 в Дохе Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира, перелетев планку на высоте 2,04 метра.

Помимо Ласицкене, на награду номинированы еще девять спортсменок. Восемь из них также выиграли "золото" в Дохе. Однако ИААФ в этот список не включила еще одну нашу чемпионку, прыгунью с шестом Анжелику Сидорову, установившую личный рекорд (4,95 м). Российские легкоатлеты, выступающие в нейтральном статусе, не попали и в мужскую номинацию.

Победителей назовут 23 ноября по итогам голосования болельщиков, а также совета ИААФ и национальных федераций.

Трижды спортсменкой года признавалась Елена Исинбаева. Одна награда у Светланы Мастерковой.