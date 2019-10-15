Лекарства регистрируют в России слишком медленно

Процедура регистрации лекарств в России слишком сложная и дорогая, потому в 2018 году не выполнены показатели госпрограммы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности", указали в Счетной палате.

По госпрограмме российские компании должны были выпустить в 2018 году отечественных лекарств и медицинских изделий на 149 миллиардов рублей, а выпустили фактически только на 72 миллиарда рублей. Запланированный показатель не был достигнут в связи "с длительностью процедуры государственной регистрации лекарственных препаратов и медицинских изделий, разработанных в рамках действующих программных документов", - отметили в Счетной палате.

"Регистрация дженерика - копии уже существующего лекарства - занимает около девяти месяцев, еще в среднем год занимает вывод его на рынок, - говорит Иван Глушков, заместитель генерального директора армкомпании Stada CIS. - Вывод нового препарата на рынок - от идеи до аптеки - это 10-15 лет. Самое длительное - это проведение доклинических (на лабораторных животных) и клинических (на пациентах-добровольцах) исследований. Соответственно, это самый затратный этап. Потому что нужно найти этих добровольцев и заплатить им за участие в экспериментах, которые могут иметь самые серьезные последствия".

В России очень редко появляются принципиально новые отечественные препараты, отмечают эксперты, так как все новое обычно стоит дорого. Поэтому разработчики просто не уверены, что будет спрос как со стороны пациентов, так и со стороны медорганизаций.