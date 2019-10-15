Мало кто из наших именитых соотечественников, навещавших Европу в последние четыре десятилетия, не пересекался хотя бы раз с этой женщиной. Она владеет несколькими элитными отелями в Швейцарии. Занимается благотворительностью, помогая представителям российской культуры. Ее отель "Сент-Готтард" в Цюрихе давно стал желанной площадкой для встреч наших бизнесменов с предпринимателями Запада.

Когда они встречались, то это всегда был праздник для всех: Любовь Манц, Майя Плисецкая, Родион Щедрин. Фото: Из личного архива Любовь Манц

Она родилась в довоенном Харькове, мама была русской, а отец - эмигрант из Австрии, социал-демократ, бежавший на Восток от гитлеризма. После войны Игнац работал в аппарате советской администрации по управлению оккупированными территориями, а для восьмилетней Любы Вена надолго стала и ее домом. Там она закончила академию искусств, увлеклась танцами. Потом в Базеле стала заниматься бизнесом.

Кто-то называет ее Любовь Игнатьевна, а кто-то Любой, и последнее, несмотря на почтенный возраст, ей явно идет. Потому что эта женщина сумела сохранить огонь в глазах, легкую походку, очаровательную улыбку и некую таинственность, что, согласитесь, всегда к лицу настоящей леди.

Любовь Манц назначила мне встречу не у себя в Цюрихе, а в Милане, куда приехала, чтобы проведать сыновей. Ровно в 11 утра она впорхнула в бар одного из центровых отелей, элегантная, пышущая энергией, в боевом раскрасе и слегка жеманная.

- Это что у вас за издание? - поинтересовалась она, получив от меня визитную карточку с названием СМИ.

- Серьезная газета. Не бульварная. И находится она ровно в том здании, где когда-то была "Правда". Помните такую?

- А как же! - охотно подхватила она. - "Правды" нет, "Россия" продана, остался один "Труд", но и тот за две копейки.

То есть тон сразу был задан верный. Поэтому я, не откладывая, включил диктофон. И ведь понятно было, с чего следует начать наш разговор - конечно, с того, как хороша для своих лет Люба Манц, как задорно сияют ее глаза, как легка походка и звонок ее голос.

Горный воздух плюс...

Жители альпийских стран славятся своим долголетием и своей позитивной энергией. Я был знаком с бароном Эдуардом Александровичем Фальц-Фейном, он в своем Лихтенштейне дотянул до 106 лет. Это что, свежий горный воздух или есть какой-то другой местный секрет? И что помогает держаться на плаву лично вам - гены, зарядка, отношение к жизни?

Любовь Манц: Судьба. Каждого человека она ведет.

То есть правильно вас считать фаталисткой?

Любовь Манц: В какой-то степени - да. Но это не означает, что я сидела сложа руки, а все со мной случившееся совершалось само собой. Надо найти свою судьбу, определить свою звезду, понять свое предназначение и затем держаться этого курса. "Гори, гори, моя звезда!" Если не будешь изменять, не окажешься слабым, то судьба даст тебе все - долголетие, энергетику, верных друзей, успех в делах.

И вы определились со своей путеводной звездой еще в юные годы?

Любовь Манц: Конечно. В 17 лет, будучи ученицей академии искусств, я подрабатывала танцовщицей в венских ночных кабаре. Домой возвращалась поздно, причем каждый раз приходилось идти через темный парк, там даже какое-то кладбище находилось, вы можете представить, как мне было страшно. Но я шла, шла навстречу своей звезде и своей судьбе.

У каждого человека есть талант. Вот вы, например, пишете статьи и книги, вам ведь наверняка это нравится...

Мне нравится. Я, как и вы, к счастью, тоже еще с малых лет определился со своей звездой. Но вот вопрос: вы уверены, что талантлив каждый человек?

Любовь Манц: Я уверена. Беда в том, что не всякий это обнаруживает, многие просто плывут по течению. А нужна постоянная работа, особенно в молодые годы, работа по 24 часа в сутки. И ничего не бояться - ни темных парков, ни кладбищ, ни интриг. Еще один совет: никогда не работайте исключительно на себя, на свой гешефт, на свой успех. Прежде всего - на других людей, доставляйте другим радость и пользу, тогда и к вам придет удача.

Конечно, это непросто - понять свою миссию на земле, свое предназначение. Однако я убеждена в том, что каждое живое существо, каждая букашка рождаются для чего-то. И, если ты нашел свой путь, все остальное будет совершаться ну если не само собой, то достаточно определенно.

Мне кажется, вы - легкий человек.

Любовь Манц: Как посмотреть... Поскольку я наполовину русская, то называть меня легкой, наверное, не совсем правильно. А вот от отца во мне течет кровь представителей австро-венгерской империи. "Пусть другие ведут войны, ты же, счастливая Австрия, заключай браки", - это один из девизов династии Габсбургов. Вена с ее вальсами, балами, пышными дворцами, голубым Дунаем, та жизнь, конечно, сказалась на моих генах.

Посредник добра

По моим наблюдениям есть люди, покинувшие СССР или Россию и после этого вычеркнувшие родину из своего прошлого. У вас, насколько я знаю, все сложилось по-другому. Что вас связывает с нашей страной?

Любовь Манц: Вы видели моих сыновей - Мишу и Сашу. Они уже давно взрослые люди, и оба прекрасно говорят по-русски. У меня пять внуков, правда, один совсем маленький, зато четверо других тоже блестяще владеют русским. Нельзя забывать, откуда ты родом. Гены - великое дело.

Я часто приезжаю в Россию, там у меня фонд, дети, которым я помогаю.

Еще я читал, что в годы перестройки вы открыли у себя в отеле Российский бизнес-клуб. Он продолжает действовать?

Любовь Манц: Совсем недавно закрыли, потому что возникли уже другие совместные структуры по бизнесу. И я там тоже активно работаю, а "Сент-Готтард" остается той площадкой, где всегда рады вашим деловым людям.

Когда началась перестройка, то первые россияне, хлынувшие в Европу в поисках деловых контактов, не знали никаких языков, кроме русского. Они прилетали в Цюрих, брали в аэропорту такси и говорили водителю: "Хотель Люба". И все таксисты понимали, что ехать надо ко мне. Приезжали и богатые, и совсем без денег. И я всех принимала, жили у меня кто неделю, кто дольше. Благодаря бизнес-клубу многие обзавелись очень полезными деловыми связями. Работа строилась так: в полдень кто-то из гостей делал доклад, потом была дискуссия, разговоры и споры продолжались за обедом. Все тогда хотели ближе узнать Россию, а ваши ребята стремились завязать нужные знакомства с европейцами. Приезжали Виктор Черномырдин, Михаил Горбачев президент Украины Кучма, владельцы крупных нефтяных компаний и госконцернов. Черномырдин мне говорил: "Любаша, кого ты хочешь видеть? Я тебе всех пришлю".

Продолжается ли у вас традиция устраивать праздник встречи старого Нового года? И если да, то как это все происходит?

Любовь Манц: С истинно русским размахом. И гости приезжают отовсюду: Москва, Париж, Вена, Лондон... Князь Пьер Шереметьев бывает. Барон Фальц-Фейн всегда был.

Что для вас меценатство и благотворительность? Желание уйти от налогов? Сострадание? Обязанность всякого состоятельного человека?

Любовь Манц: В двух словах это можно сформулировать так: мне Бог дает, и я делюсь. Все мы только коммуникаторы.

Женское обаяние - это оружие большой силы, оно гораздо эффективнее даже в бизнес-делах

Ноты и караты

У вас в активе множество дружеских отношений с великими музыкантами, актерами. Я слышал, что кто-то из них регулярно останавливался в "Сент-Готтарде", а кто-то находил приют непосредственно в вашем доме. Это правда?

Любовь Манц: Я всем была рада. Славе Ростроповичу, Гидону Кремеру, Мише Плетневу, Майе Плисецкой с ее Родионом... Всем!

Слава был весьма неравнодушен к женскому полу, за столом не упускал возможности держать свою руку на моем колене.

А Галина Вишневская, его супруга, как на это реагировала?

Любовь Манц: Она обычно сидела напротив и ревниво рассматривала мои бриллианты. Однажды это стало поводом для ее ссоры с Верочкой Кальман, хотя они и были подругами. Галю задело то, что у Веры бриллиант оказался больше, она никак не могла поверить в то, что он в сорок карат.

Гидон - большой интеллектуал. И у него был совершенно особый интерес к одному типу женщин, мы так и называли это - Kremer sChois, его личный выбор. Это были оперные певицы. Я ему долго помогала, мы были абсолютно открыты друг другу. У Гидона очень красивые руки. Свободно владел несколькими языками. Чистейший немецкий, французский, английский. И грубоватый юмор, всегда "на грани". Первый раз он приехал ко мне еще из Советского Союза на вашей машине, это был, кажется, "Москвич".

Миша Плетнев - тоже гениальный человек, но другой. Он мне казался одиноким. Безумно любил свою мать, все время о ней с нежностью рассказывал. Мать была его педагогом. Она прожила более 90 лет, не раз приезжала к нам, а я была гостьей в их российском доме. Потом Плетнев раскрылся как прекрасный композитор, он мог писать музыку без всякого инструмента, просто сидел и рисовал ноты на бумаге. Я пью чай рядом, болтаю, потом спрашиваю: "Что там у тебя получилось?" Он встает, идет к роялю: "Сейчас послушаем". Иногда писал партитуры для моих сыновей: "Вот так будет Саша играть, вот это Мишина партия, а вот так они будут звучать вместе". У меня есть несколько его вещей, написанных подобным экспромтом, он называл их "На сон грядущий".

Вера, вдова "короля оперетт" Кальмана, тоже часто навещала нас. Родом она с Урала, иногда под настроение Верочка признавалась мне, что ее мама была одной из любовниц Распутина. Она услышала обо мне и сама позвонила: хочу с тобой познакомиться. И потом регулярно жила у меня в отеле вместе со своей гувернанткой. До преклонных лет очень следила за собой: клеила ресницы, делала макияж. Вот она как раз диету держала, питалась по всем правилам... Всегда на каблучках, изящная, живая.

Как-то я устраивала показ мод. Девочки демонстрировали меха. И тут она вдруг выходит на подиум в свои 85 лет: "Мой соболь самый лучший".

Еще, как я слышал, в вашем отеле останавливался духовный лидер тибетских буддистов Далай-лама?

Любовь Манц: О, я люблю вспоминать эту историю. Как однажды приходит ко мне портье и говорит: "Мадам Манц, там какой-то странный человек, похоже, нищий стоит у дверей и просит свидания с вами. Я ему один раз отказал, второй, но он все не уходит". Мне стало любопытно, выхожу из отеля и вижу - это Далай-лама, я его сразу узнала. Он скромно так спросил: не буду ли я любезна принять его в этом отеле на несколько дней? С ним еще был ассистент, но никаких вещей Далай-лама с собой не имел. Я сразу дала им комнаты, а сотрудникам отеля наказала быть предельно внимательными к таким гостям.

Потом к нему стали приходить на прием разные люди, видимо, последователи буддизма - он всех принимал, любезно с каждым беседовал. Мы с ним сидели рядом, вот как сейчас сидим с вами, и он держал меня за руку. Вот так.

(Тут Любовь Игнатьевна прикоснулась к моей руке, и я, немолодой, много повидавший, циничный журналюга, почувствовал теплую энергию, идущую от нее.)

Ого! Наше интервью превращается в сеанс мануальной терапии. Как это у вас выходит? Или это секрет, которым вы не станете делиться?

(Но она лишь звонко рассмеялась в ответ, убрала руку и ничего не ответила.)

Ладно, тогда продолжим. Вера - жена Кальмана, Гала - муза Сальвадора Дали, Лора - супруга Тонино Гуэрра, Ольга Хохлова - жена Пабло Пикассо... Можно назвать еще с десяток примеров, когда видные европейцы выбирали себе в качестве спутниц русских красавиц. Это что - тенденция?

Любовь Манц: Русские женщины всегда в цене. Это самый стабильный экспортный товар. Они везде нарасхват. Почему? Очаровательны. Почти всегда с хорошим образованием. В любом обществе выглядят достойно. Женственны. Это последнее качество особенно важно здесь, где женщины становятся чересчур деловыми, где они на равных конкурируют с мужчинами практически во всех существующих профессиях и бизнесах.

Тогда у меня следующий вопрос будет таким: как вы относитесь к эмансипации? Вернее, к ее чрезмерным формам? Вот, например, известно, что в Штатах комплимент, сделанный женщине, или попытка ей помочь могут быть расценены как домогательство со всеми вытекающими последствиями.

Любовь Манц: Крайности - всегда зло. Именно то, о чем вы говорите, является одной из причин роста числа гомосексуалов. Меня часто приглашают выступить в женских клубах, и я настаиваю: женщина в любых ситуациях должна оставаться женщиной, а не превращаться в некое бесполое существо. Женское обаяние - это оружие большой силы, оно гораздо эффективнее даже в бизнес-делах.

Есть расхожее немецкое выражение, в переводе на русский оно звучит так: "Мужчина - это голова, женщина - это шея. А именно шея и вертит головой".

Виктор Черномырдин мне говорил: "Любаша, кого ты хочешь видеть? Я тебе всех пришлю"

"Агент Кремля" в Цюрихе

Скажите, пожалуйста, отчего именно Швейцария стала мировым центром отельного бизнеса. Я давно обратил внимание: если в том же Египте отелем управляет швейцарец, то сюда можно смело селиться.

Любовь Манц: Я бы назвала несколько причин. По своему менталитету здешние люди очень дисциплинированные, ответственные, опрятные. Они много работают и при этом всегда доброжелательны, всегда готовы помочь.

После Второй мировой войны, когда почти вся Европа лежала в руинах, Швейцария имела большую фору и правильно этим воспользовалась. Все швейцарские мужчины в обязательном порядке проходят военную службу, это делает их хорошими командирами, а в отелях - хорошими менеджерами.

Также надо отметить итальянское влияние. У южан очень хорошая кухня. Итальянцы в наших отелях занимают позиции второго уровня и прекрасно с этим справляются.

Вот такая связка "швейцарец - итальянец" и приносит успех.

Это правда, что когда-то управляющие из числа мужчин очень ревниво и даже враждебно отнеслись к вам - женщине, осмелившейся встать во главе отельной сети? Они якобы считали гостиничный бизнес исключительно своей епархией. Возможно ли было такое в цивилизованной европейской стране?

Любовь Манц: Было такое, я пишу об этом в своих мемуарах. На ту ситуацию наложилось, я думаю, несколько причин. Во-первых, меня считали русской, чуть ли не агентом Кремля. Как это? Какая-то чужестранка "из дикой России" и будет стоять над нами, корифеями? Еще сыграло свою роль, что я не протестантка. А с этим тогда было очень строго. Они даже богатых евреев не допускали в свои клубы. Ну и, конечно, гендерный фактор тоже имел место. Женщина станет руководить бизнесом, в котором веками верховодили мужчины из одних и тех же семей?

А сейчас изменилось вот такое предвзятое отношение к женщинам?

Любовь Манц: Сейчас сами женщины изменились.

Как поменялись за эти 40 лет клиенты элитных европейских отелей? Или особенных перемен нет?

Любовь Манц: Очень поменялись. Например, раньше при появлении гостя портье всегда смотрел на его обувь. По тому, какие ботинки, судили о происхождении человека, о его состоянии. Но когда Билл Клинтон стал появляться на людях в шлепанцах, все изменилось. И теперь чаще всего именно богатый приходит в тапочках или вот в таких мокасинах, как у вас, а человек скромного достатка обут в приличные ботинки.

Еще не могу не спросить про ту давнюю шпионскую историю, в которую вы якобы были замешаны. Когда швейцарская контрразведка подозревала вас в связях с КГБ. Все это, как потом вскрылось, было кознями недобросовестных конкурентов по бизнесу. Но вот такой не очень деликатный вопрос: неужели наши "рыцари плаща и кинжала" не пытались затянуть в свои сети такую лакомую добычу, какой была Любовь Манц, - с ее русскими корнями, ее связями в высшем свете?

Любовь Манц: Однажды был случай, когда ко мне обратились какие-то люди, кажется, из советского посольства или торгпредства с просьбой взять на хранение чемодан, а затем передать его кому-то. Подозреваю, что они занимались тайной перевозкой валюты или золота. Я отказалась.

Что же касается той давней истории, о которой вы упомянули в своем вопросе, то она стала частью художественного фильма под названием "Кодекс бесчестия", снятого российскими кинематографистами. Часть съемок проходила в моем доме. И мне тоже отвели роль в фильме, я сыграла баронессу Манц.

Книга с подробностями вашей необыкновенной жизни уже появилась в магазинах Европы. А российский читатель сможет с ней познакомиться?

Любовь Манц: Да. И очень скоро. В России она выходит под названием "Гори, гори, моя звезда". Спасибо издательству "Аякс-Пресс".

Кем вы себя ощущаете в свои годы? Вы уже, безусловно, не совсем русская. И также очевидно, что вы не вписываетесь в привычные европейские стандарты.

Любовь Манц: Меня нельзя положить на какую-то определенную полку. Мне везде будет тесно. Бизнес. Благотворительность. Семья. Друзья. Открытость и доброта. Все это и еще многое другое вошло в мою жизнь.