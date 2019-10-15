Лукашенко поручил провести парламентские выборы в Беларуси как праздник

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 октября рассмотрел кадровые вопросы.

Назначая Юрия Назаренко заместителем министра внутренних дел - командующим внутренними войсками Глава государства отметил, что он руководил одним из элитных подразделений - Специальным отрядом быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск.

"Это очень подготовленный отряд. Я хорошо это знаю, потому что принимал активное участие в его формировании, когда он только зарождался. Мы его шлифовали, и я надеялся, что это будет очень хороший коллектив. Я ничего плохого не слышал о деятельности СОБРа, только положительное. Ребята всегда в строю. Мы всегда мобилизовывали отряд для задержания и нейтрализации разного рода бандюганов и прочих", - сказал президент. Опыт командования этим подразделением, добавил он, пригодится Юрию Назаренко при дальнейшей службе.

"То, что вы не руководили соединениями, не думаю, что это большой недостаток. Вам не надо будет фронтами руководить - вам надо будет обеспечить порядок в стране. При необходимости, если придется задействовать наши внутренние войска. Это ваша прерогатива, этим вы отличаетесь и будете отличаться от других - вам надо обеспечить порядок внутри страны, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Не дай бог что, мы, люди в погонах, все пойдем на фронт, если угроза будет извне".

Первый заместитель главы администрации Московского района Минска Татьяна Колядко пошла на повышение, возглавив районную администрацию.

"Вы сейчас занимаетесь выборами. Какие недостатки, что еще надо сделать за это время, чтобы выборы достойно прошли? - спросил у нее Президент. - Мы же не можем показать свою неорганизованность. Выборы всегда были в Беларуси праздником. Мы должны организовать этот процесс как праздничный, но не забывать о том, что это выборы, что мы избираем представителей в парламент".

По мнению Татьяны Колядко, кандидаты в депутаты должны более качественно прорабатывать свои программы и чаще проводить встречи с населением. Она отметила, что сейчас городские власти работают над организацией выборов, к этой работе по традиции также будет привлечен общепит, свою продукцию на участках представят производители потребительских товаров. "У нас очень много избирательных участков в школах. Мы продумываем праздничные мероприятия", - добавила она.

Согласовывая председателя Дрибинского районного Совета депутатов Дмитрия Пимошенко на должность председателя Мстиславского райисполкома президент поинтересовался, знаком ли тот с новым регионом и какие задачи стоят перед руководством. "Район не имеет того уровня, который должен иметь. Это житница Могилевщины, и результаты работы там должны быть в разы лучше. То есть вы постоянно будете на виду", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Президент напомнил о своем требовании искать новые направления развития в сельском хозяйстве. В то же время, отметил он, не стоит забывать про зарекомендовавшие себя технологии и дисциплину в хозяйствах. "Нам нужен прежде всего экономический результат, нужна прибыль, денежные средства. В Мстиславле это можно иметь, - убежден глава государства. - Надо разобраться, чем там заниматься в перспективе, особенно в части чего-то нового".

Александр Лукашенко привел в пример рыбное производство, назвав его очень рентабельной отраслью. "Рынок - производи не хочу. И есть хорошие образцы. Почему мы этим не занимаемся? Тем более мы готовы в разумных объемах профинансировать, прокредитовать подобные проекты", - заявил он.

На должность председателя Дубровенского райисполкома согласован Анатолий Лукашов. В настоящее время он является заместителем председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по аграрной политике.

Глава государства отметил, что работа в парламенте - это хороший опыт для любого человека. "По крайней мере, вы знаете, что творится наверху. Для района это будет неплохо", - подчеркнул президент.