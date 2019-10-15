Ученые рассказали о новой лунной загадке

Международная команда астрономов изучила кратеры с залежами льда, недавно обнаруженными на Южном полюсе Луны, и установила, что вода на спутник Земли могла попасть в разные периоды времени и из различных источников.

Краткий отчет об исследовании опубликован на сайте NASA. Оно было начато после открытия залежей льда в кратерах, разбросанных по всему Южному полюсу Луны. Никто точно не знает, когда и как этот лед туда попал.

Новое исследование предполагает, что возраст большинства этих "месторождений" составляет миллиарды лет. Однако некоторые залежи льда оказались неожиданно молодыми. Исследователи использовали данные, полученные при помощи спутника Lunar Reconnaissance Orbiter. Он находится на орбите Луны с 2009 года.

Ученые установили возраст крупных кратеров, в которых были найдены залежи льда. Внутри них находятся мелкие кратеры, образованные в гораздо более поздние времена в результате ударов небольших космических тел о поверхность.

Расчеты показали, что большинство обнаруженных залежей льда находятся в границах крупных кратеров. Последние были сформированы около 3,1 и более миллиарда лет назад. Конечно, лед может быть и младше, но не в данном случае.

Ледяные отложения по дну кратеров распределены неоднородно. Это говорит о том, что лед не раз подвергался ударам маленьких метеоритов и прочим "космическим мусором", причем происходило это в течение длительного периода времени.

По мнению авторов работы, лед в крупных кратерах не может быть моложе 3,1 миллиарда лет. Однако он был обнаружен и в небольших кратерах, которые сформировались относительно недавно.

"Это стало неожиданностью для нас, - говорит соавтор работы Ариэль Дойч. - Ведь ранее не проводились исследования льда, находящегося в более молодых "холодных ловушках".

Открытие породило новую загадку. Теперь ученые предполагают, что "поставщиков" воды на Луну было несколько. Более древний лед, возможно, был занесен туда "водоносными" кометами и астероидами.

Не исключено, что вода была выплеснута на поверхность из глубин в результате вулканических извержений. Однако на Луне не так много потенциальных крупных резервуаров воды. А вулканическая активность, как полагают ученые, стихла на Луне более одного миллиарда лет назад.

В новом исследовании выдвинуто предположение, что молодой лед на спутнике Земли появился в результате бомбардировки поверхности микрометеоритами размером с горошину. По другой версии, вода могла быть занесена солнечным ветром.

Авторы признают, что раскрыть эту загадку поможет только анализ образцов лунного льда, но для этого необходимо отправить на Луну специальный космический аппарат.