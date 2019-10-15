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15.10.2019 14:32
Рубрика: Власть

Медведев: Неисполненных поручений, к сожалению, достаточно

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев указал министерствам и ведомствам на многочисленные факты ненадлежащей работы над поручениями президента и правительства.
Фото: Дмитрий Астахов/ ТАСС Фото: Дмитрий Астахов/ ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов/ ТАСС

Глава правительства провел совещание об исполнении поручений президента и правительства и сразу дал понять, что в руководстве страны не в полной мере довольны тем, как ведомства и регионы работают на отдельных направлениях. "Неисполненных поручений, к сожалению, достаточно, - констатировал он. - По многим сроки переносятся по несколько раз, даже если речь идет о подготовке важных законопроектов или других решений. Оправдания обычно традиционные: сложность согласований, необходимость дополнительной проработки и другие причины". Расхождения в позициях возможны, согласен премьер, но, чтобы их снимать, надо прикладывать усилия. Вместо этого подготовка законов и нормативных актов растягивается на годы.

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В качестве примера Медведев привел работу над базой данных о водителях, имеющих прямые медицинские противопоказания или ограничения, которые садятся за руль и в ряде случаев становятся причиной дорожно-транспортных происшествий. Подготовка законопроекта ведется с 2016 года, обратил внимание председатель правительства. "Надо ставить точку: сказать, надо нам это или не надо. Сказать, что обойдемся без этого", - призвал он.

"Единой информационной базы, где содержались бы сведения о таких водителях, нет, а она могла бы снизить потенциальную опасность подобного рода вождения", - считает председатель правительства. Статистика по-прежнему подчеркивает значимость проблемы безопасности на дорогах: хоть количество ДТП и жертв в них снижается, но, тем не менее, в прошлом году на дорогах пострадали более 230 тысяч человек.

Не до конца сформирована система по борьбе с лесными пожарами: не доработаны вопросы разграничения полномочий по кадрам и финансированию, подчеркнул Медведев. В каких-то субъектах Федерации мероприятия по охране лесов проводятся успешно. В числе лучших были названы Чувашия, Татарстан, Кировская, Кемеровская, Тульская области. "Такие регионы нужно поощрять, в том числе и финансово", - сказал глава кабинета министров.

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Такая системная работа должна быть отлажена повсеместно, поскольку, уверен премьер-министр, одними оперативными мерами проблему лесных пожаров не решить. Правительство, напомнил он, в рамках национального проекта "Экология" начало отдельный федеральный проект по сохранению лесов. "Для закупки специализированной лесопожарной техники до 2024 года планируется выделить 21 и даже больше миллиардов рублей. В ближайшие три года мы направим деньги на приобретение техники для патрулирования лесов. Начиная с прошлого года, порядка миллиарда рублей выделяется на то, чтобы увеличить численность государственных лесных инспекторов", - озвучил Дмитрий Медведев предполагаемые затраты на решение наболевшего вопроса.

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