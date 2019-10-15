Минфин предлагает защитить попавших под санкции россиян спецнормами

Российских граждан и компании, попавшие под западные санкции, защитят специальными нормами законодательства. Такие поправки разработал Минфин. Они опубликованы для общественного обсуждения.

Как уточняется в пояснительной записке к документу, речь идет о создании механизма применения специальных положений законодательства в отношении граждан и юрлиц, оказавшихся под санкциями. Их список по согласованию с Банком России будет утверждать правительство. Сам механизм защиты участников списка в законопроекте детально не прописан.

Западные санкции против России были введены в 2014 году на фоне событий в Крыму. С тех пор они несколько раз расширялись. Включение компании и человека в санкционный список автоматически накладывает для них ограничение на работу с американскими партнерами и блокировку активов в США. В числе российских бизнесменов, в отношении которых были приняты такие ограничительные меры, глава "Газпрома" Алексей Миллер, президент ВТБ Андрей Костин, глава "Роснефти" Игорь Сечин, владелец группы ГАЗ и "Базовый элемент" Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг (группа "Ренова").