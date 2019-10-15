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15.10.2019 20:30
Рубрика: Власть

Накажут за отраву

Минюст пропишет новые штрафы для ресторанов
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 232(7990)
Работу кафе и ресторанов, где клиентов в прямом смысле кормят отравой, будут приостанавливать на срок до десяти суток, чтобы владельцы навели порядок на кухне.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Министерство юстиции подготовило проект поправок в КоАП, прописывающий наказания для заведений общепита. Если сегодня наказать плохих кулинаров и кулинаров-грязнуль можно по двум статьям КоАП, то теперь санкции планируется свести в одну статью. Так что система наказания будет упорядочена, не возникнет разночтений.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов и кафе

"Наибольшую опасность для здоровья человека представляют нарушения микробиологических нормативов безопасности, - подчеркивают в ведомстве. - В связи с этим для таких нарушений, в том числе повлекших причинение вреда здоровью граждан, планируется предусмотреть повышенную ответственность".

Если из-за нарушения микробиологических нормативов пострадали люди, например, клиенты наелись кишечной палочкой, работу кафе приостановят на срок до десяти суток.

Власть Право Административное право Правительство Минюст
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