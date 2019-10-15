Минюст пропишет новые штрафы для ресторанов

Работу кафе и ресторанов, где клиентов в прямом смысле кормят отравой, будут приостанавливать на срок до десяти суток, чтобы владельцы навели порядок на кухне.

Министерство юстиции подготовило проект поправок в КоАП, прописывающий наказания для заведений общепита. Если сегодня наказать плохих кулинаров и кулинаров-грязнуль можно по двум статьям КоАП, то теперь санкции планируется свести в одну статью. Так что система наказания будет упорядочена, не возникнет разночтений.

"Наибольшую опасность для здоровья человека представляют нарушения микробиологических нормативов безопасности, - подчеркивают в ведомстве. - В связи с этим для таких нарушений, в том числе повлекших причинение вреда здоровью граждан, планируется предусмотреть повышенную ответственность".

Если из-за нарушения микробиологических нормативов пострадали люди, например, клиенты наелись кишечной палочкой, работу кафе приостановят на срок до десяти суток.