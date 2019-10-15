Минобороны РФ: Сирийская армия установила полный контроль над Мембиджем

В министерстве обороны России рассказали о том, что сирийская правительственная армия установила полный контроль над городом Мембидж и близлежащими населенными пунктами.

В ведомстве также заявили о том, что российская военная полиция продолжает патрулировать северо-западные границы округа Мембидж вдоль линии соприкосновения вооруженных сил Сирии с вооруженными силами Турции, кроме того, организовано взаимодействие с турецкой стороной.

Также стало известно о том, что военнослужащие ВС США покинули свои базы в районах населенного пункта Дадат и Умм-Миаль, убыв в направлении границы Сирии с Ираком. И Дадат, и Умм-Миаль заняты сирийскими войсками.