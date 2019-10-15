Армия вновь спешит на помощь жителям Дальнего Востока, пострадавшим от стихии. В Зейский район Амурской области срочно перебрасывают сводное инженерное подразделение, которому предстоит восстановить автомобильное сообщение с отрезанным водой поселком Октябрьский.

По данным пресс-службы Восточного военного округа, колонна специальной армейской техники совершает 700-километровый марш к месту восстановительных работ. Помимо расчистки трассы и подъездных путей, военным надо будет организовать переправу через реку Деп.

В гражданском секторе армейские подразделения задействуют по решению министра обороны

В штабе округа корреспонденту "РГ" объяснили, что в результате ее разлива в поселок Октябрьский невозможно доставить уголь, топливо, продукты. До конца октября планируется организовать переправу через реку с применением развернутого парома грузоподъемностью 60 тонн.

Это будет далеко не первая инженерно-восстановительная операция военных. На прошлой неделе в той же Амурской области они начали строить объездной путь после обрушения железнодорожного моста. А в столице Тывы - Кызыле открыли движение по автомобильному 320-метровому мосту через Большой Енисей. Его возвели желдорбригады ЦВО. Эту капитальную переправу, имеющую грузоподъемность до 60 тонн и более чем 7-метровую проезжую часть, теперь каждые сутки преодолевают до 4 тысяч автомобилей. На мосту также имеется дорожка для пешеходов.

В Веневском районе Тульской области недавно ввели в строй мост через реку Осетр, который построили тыловые бригады Западного военного округа. На церемонии открытия переправы присутствовали глава региона Алексей Дюмин и замминистра обороны Дмитрий Булгаков. Генерал тогда напомнил, что мост через Осетр соорудили по приказу Сергея Шойгу, к которому за помощью обратился губернатор Тульской области. Мост в Веневском районе - шестой объект в регионе, возведенный военными в нынешнем году.

Вот другой случай. По просьбе главы администрации Всеволожского района Ленинградской области саперы Западного военного округа навели временную переправу через реку Петлянка.

Ранее Дмитрий Булгаков так объяснил корреспонденту "РГ" участие служивых в подобных работах: "В гражданском секторе свои подразделения задействуем только по решению министра обороны. Например, когда надо в регионе оказать срочную помощь местным властям. Так было в Абакане, где несколько лет назад мост смыло. Наши подразделения навели новый, он до сих пор стоит. В Сирии в течение суток мост через Евфрат перекинули, можно сказать, под огнем".