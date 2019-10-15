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15.10.2019 20:43
Рубрика: Экономика

Как работать в выходные

Текст: Екатерина Шохина
Российская газета - Неделя № 233(7991)
В преддверии ноябрьских праздников Минтруд напомнил россиянам, в каких случаях и на каких условиях работодатель может привлечь их работать в выходные.

Главное, что надо знать, работа в праздник или выходной должна быть либо оплачена в двойном размере, либо компенсирована днем отгула по выбору работника. Это должен быть целый свободный день независимо от того, сколько часов человек отработал в выходной. Предлагать сотруднику выйти на праздничную "вахту" работодатель может только в исключительных случаях. Если речь идет о форс-мажоре на работе (надо срочно что-то починить, что-то куда-то отправить, обслужить людей и пр.), то требуется письменное согласие работника. При этом должно быть издано официальное распоряжение или приказ.

Только особые ситуации могут заставить выйти на работу в выходные и праздничные дни

Если же речь идет о работах, которые выполняются для предотвращения катастроф, производственных аварий, стихийных бедствий, других несчастных случаев или устранения их последствий, то согласия работника не требуется. Он обязан явиться на свой "пост" по первому "зову" работодателя.

Фото: iStock
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Это то, что касается большинства россиян. Но есть отдельные категории граждан, для которых предусмотрены "свои" условия работы в выходные дни.

Так, заставить работать инвалидов или родителей инвалидов, женщин с детьми до трех лет и матерей-одиночек с детьми до пяти лет ни при каких обстоятельствах в одностороннем порядке нельзя. Работодатель может только предложить им выйти на работу, предварительно под расписку уведомив о том, что от этого можно отказаться.

Представителей творческих профессий (артистов, художников, журналистов и пр.), у которых рабочий график ненормирован, наоборот, можно привлекать к работе в выходные и праздники. Оплата их труда должна быть прописана в трудовом, коллективном договоре или локальном нормативном акте организации. Ближайшие выходные ждут россиян с 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.

Экономика Работа Правительство Минтруд
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