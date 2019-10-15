Французский мюзикл выжмет слезу даже из чугунной статуи, британские щеголи сыграют "замшевый" инди-рок, финский метал снесет крышу крупнейшего в столице клуба, австралийская дива поделится витальной силой, а московские крымчане угостят музыкальными парадоксами.

Кто играет: Хиба Тавайи, Aнджело Дель Веккио, Даниэль Лавуа, Ришар Чарес, Саломе Дирманн, Джанмарко Чьяретти, Джей и др.

Что играет: Мюзикл Notre Dame de Paris.

Почему идти: Прошлогодние одиннадцать аншлагов в Кремле лишь раззадорили наших фанатов известного мюзикла про Парижскую богоматерь. В том, что никакая франшиза не сравнится с настоящей французской версией, тогда убедились почти 70 тысяч человек, приехавших на спектакль со всей России. Секрет грандиозного успеха не только в сотнях тонн декораций, шикарных свете и звуке - оригинальный Notre Dame de Paris настолько полон практически неподдельных любовных страданий и душевных мук, что особо впечатлительные зрители просто обрыдаются, не в силах противиться артистизму Хибы Тавайи (Эсмеральда), Aнджело Дель Веккио (Квазимодо) и Даниэля Лавуа (Фролло).

Где, когда, сколько: Государственный Кремлевский дворец (Москва); 16 - 20 октября; 4 000 - 15 000 руб.; Ледовый дворец (Санкт-Петербург); 25 - 27октября; 2 200 - 10 000 руб.

Фото: ООО "POPFARM"

Кто играет: Группа Suede.

Что играет: Инди-рок.

Почему идти: Британский щеголь Бретт Андерсон даже в названии своей группы постарался отразить тягу к элитарности и эстетству. Suede - в переводе с английского "Замша", а замша, как известно, материал богемный: вещи из него требуют бережного ухода, но смотрятся шикарно. Также и Suede - вроде бы не особо оригинальны: тягучий брит-поп пополам с энергичным глэм-роком. Однако, будучи умело смешанным, этот коктейль выглядит очень дорого. Концерты Suede - просто образцовые шоу: музицирование на высочайшем уровне, безумной красоты аранжировки и роскошные эффекты - для московских фанатов группы ее выступление в ГЛАВCLUBе станет главным событием сезона.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT;19 октября; 3 000 - 8 000 руб.

Фото: The Motley Concert

Кто играет: Группа Children of Bodom.

Что играет: Мелодик-дэт-метал.

Почему идти: Финны Children Of Bodom взяли за основу хеви 80-х, примешали к нему дэт-металических скоростей, хай-тековых звучков и неоклассических интерлюдий, рассовали там и тут арт-роковые намеки, подсыпали нордической красоты клавиш и упаковали все это в жирнейший гитарный драйв. Короче - настоящий ураган, способный снести крышу любого концертного зала. Крупнейший московский клуб Adrenaline Stadium - не исключение.

Где, когда, сколько: Клуб Adrenaline Stadium; 17 октября; 2 500 - 8 000 руб.

Фото: ООО "ЭМСИ"

Кто играет: Группа Gipsy Kings.

Что играет: Поп-фламенко.

Почему идти: Музыка Gipsy Kings, как поется в известной песне: "манит, ранит, обжигает". Группе с юга Франции удалось перенести исполнительское искусство цыган Средиземноморья из таверн и маленьких танцплощадок на огромные стадионы. Переполненные типично южного жизнелюбия песни отличает особенная, потрясающая энергетика, а под "Бамболео-бамболея!" способны пуститься в пляс даже замученные Бахом и Моцартом. В общем, дать волю фантазии и разгуляться душе на этом концерте можно будет как ни на каком другом.

Где, когда, сколько: Московский международный дом музыки;17 октября; 2 500 - 15 000 руб.

Фото: Sticky Jam

Кто играет: Перукуа.

Что играет: World music.

Почему идти: Перукуа - одна из ярчайших звезд в не признающем границ жанре world music. Сама история ее жизни служила неистощимой витальной силой для экспериментов. На своей родине, в Австралии Перукуа пела традиционный джаз, затем приобщилась к культуре коренного населения Америки, живя в индейской общине, а переехав в Европу, открыла для себя электронную музыку. "Красивые гармонии рождаются от красоты души", - утверждает австралийская дива, и ее пробирающие до самого сердца "Песни Матери Земли" - лучшее тому доказательство.

Где, когда, сколько: Крокус Сити Холл; 19 октября; 1 000 - 45 000 руб.

Фото: Line Up

Кто играет: Группа "Ундервуд".

Что играет: Русский рок.

Почему идти: "Русалки топлесс, деньги минус, лето alles" - мантра группы "Ундервуд". В качестве источников вдохновения московские крымчане используют киномузыку 60-х, серф, рэгги и электронику; композиторские изыски дополняет хлесткий постмодернизм в текстах. Все это бурлит и искрится как крымское шампанское - хотя на концерте в клубе RED будет презентован альбом с названием "Дети портвейна". И, конечно, прозвучат любимые хиты - "Гагарин, я Вас любила", "Бабло победит зло" и все остальные.

Где, когда, сколько: Клуб RED; 19 октября; 1 200 - 5 000 руб.

Фото: ILDAR BAKEEV ENTERTAINMENT

Кто играет: Группа "Черный Кофе".

Что играет: Русский рок.

Почему идти: С высоты сегодняшнего дня фурор, произведенный в конце 80-х группой "Черный кофе", может показаться странным. Однако тогда было продано больше 2 млн экземпляров их альбома "Переступи порог". И на фоне советских пластинок, украшенных розами и лощеными лицами, диск с крупным готическим логотипом выглядел пришельцем из другого мира. А под обложкой были "Листья", "Владимирская Русь" и "Жизни рассвет". Если бы группы "Черный кофе" с нами сегодня не было, нам бы хотелось, чтобы она возродилась. Но она возродилась - и теперь мы отпразднуем ее 40-летие вместе.

Где, когда, сколько: Крокус Сити Холл; 21 октября; 1 500 - 6 000 руб.