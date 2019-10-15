На Всемирных военных играх в Ухане опробуют ряд новшеств

Во-первых, значительно увеличено число соревнований: участники будут состязаться в 27 основных видах спорта, разделенных на 329 дисциплин. Лучших определят среди 10 тысяч спортсменов из 110 стран, что сделает Игры самыми масштабными за всю их историю.

Во-вторых, входные билеты продаются для всех желающих, чего раньше не было. Еще одно новшество - мероприятия пройдут в одном городе, на одной большой площадке. Деревня Игр площадью 56,6 гектара состоит из четырех зон: проживания, общей, тыловой и рабочей. Участникам организуют комплексное питание, проживание, транспортировку, медицинские услуги, культурную программу, покупки.

Организаторы обещают гостям и участникам прекрасный спортивный праздник международного стандарта в китайской манере под лозунгом "Экология, совместное использование, открытость, честность и бескорыстность".