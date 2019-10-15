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15.10.2019 15:03
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

На Всемирных военных играх в Ухане опробуют ряд новшеств

Всемирные военные игры ждет ряд нововведений. Седьмые по счету состязания принимает Китай - открытие в Ухане намечено на 18 октября, уточняет информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая.

Во-первых, значительно увеличено число соревнований: участники будут состязаться в 27 основных видах спорта, разделенных на 329 дисциплин. Лучших определят среди 10 тысяч спортсменов из 110 стран, что сделает Игры самыми масштабными за всю их историю.

Во-вторых, входные билеты продаются для всех желающих, чего раньше не было. Еще одно новшество - мероприятия пройдут в одном городе, на одной большой площадке. Деревня Игр площадью 56,6 гектара состоит из четырех зон: проживания, общей, тыловой и рабочей. Участникам организуют комплексное питание, проживание, транспортировку, медицинские услуги, культурную программу, покупки.

Организаторы обещают гостям и участникам прекрасный спортивный праздник международного стандарта в китайской манере под лозунгом "Экология, совместное использование, открытость, честность и бескорыстность".

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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