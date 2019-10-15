Абсолютный чемпион мира и чемпион мира в командном турнире Никита Нагорный, который помог сборной России завоевать два таких важных в предолимпийский год золота, производит впечатление очень надежного человека. Он такой на самом деле - и в спорте, и в жизни.

Хороший многоборец в команде всегда на вес "золота". А Нагорный еще и боец, чемпион с характером. Фото: Reuters

Нагорный не является капитаном нашей команды, но точно ее лидер. Если вспомнить финал командного многоборья на чемпионате мира, то судьба золотой медали решалась в заключительном, шестом упражнении - на перекладине. Главные конкуренты - китайцы и россияне - выступали в одной подгруппе, через одного. Пожалуй, выходить на помост первым и последним в такой ситуации тяжелее всего. Китаец Сунь Вей не выдержал напряжения и сорвался с перекладины. У Нагорного нервы, наверное, как канаты, так что он все сделал чисто. Так же стабильно, уверенно Никита прошел все шесть снарядов в личном многоборье. Но главное все равно - общий успех.

- У меня нет установки в голове, что я лидер. В первую очередь мы приехали на соревнования командой. Поставили цель - выиграть командное золото. Мы мужики, мы справились, - отметил Нагорный. - А личный успех - это уже, наверное, последствия подготовки к командному турниру.

Никита невозмутим. Хотя у него был повод поволноваться: не за себя, а за супругу. Дарья Спиридонова тоже боролась за медали и олимпийские лицензии в Штутгарте. В составе женской сборной она завоевала серебро. А вот в индивидуальном зачете выступление не получилось. Чемпионка мира на брусьях 2015 года на этот раз до пьедестала недотянула. Тогда Никита, которому и самому в тот день не повезло на вольных упражнениях, решил выиграть золото для любимой.

Денис Аблязин — ветеран сборной. Он привозил медали с двух Олимпиад — в Лондоне и Рио. Фото: РИА Новости

- В конце соревнований всегда тяжело. Все устали, эмоции выплеснули, - признался Нагорный журналистам. - Но я расстроился за Дашу. Поэтому решил в опорном прыжке выйти и завоевать для нее медальку.

И это не просто красивые слова, жест на публику. Без Дарьи Спиридоновой, возможно, не было бы чемпиона Нагорного. У Никиты был весьма непростой период в карьере. Из-за перелома голеностопа спортсмен три месяца ходил в "сапоге", а потом почти весь 2017 год восстанавливался и ждал результатов. Мысли всякие в голову лезли. Даша - тогда еще в роли девушки - поддержала, вдохновила, помогла не раскиснуть.

Теперь Нагорный может смело мечтать об олимпийском золоте. Хотя для Никиты и этого мало, в том смысле, что мыслит он более глобально: хочет развивать свой любимый вид спорта, передавать свои знания и опыт детям. И он уже делает это. Нагорный активен в "Инстаграме", создал YouTube-канал, где записывает забавные ролики про спортивную гимнастку, чтобы в доступной форме показать, как это красиво, сложно, круто. У него, между прочим, 196 тысяч подписчиков. Чуть больше года назад Никита основал гимнастический центр - "Академию чемпионов". Просто открыл зал в одном из торговых центров. В названии - отсыл к спорту высших достижений. Но в перспективе это проект о массовом и даже обязательном занятии спортивной гимнастикой для общего развития.

На самом деле у каждого из наших чемпионов своя история - преодоления, переосмысления, поиска себя, достижения успеха.

Артур Далалоян, который в прошлом году завоевал историческое золото в абсолютном первенстве - первое для России за 19 лет, в одночасье превратился в "короля Артура". В момент триумфа мало кто вспоминал, что за два года до этого Далалоян не попал в состав сборной на Олимпийские игры в Рио. Его даже запасным не взяли. Серебро в команде добывали без него.

Артур тогда понял, что нужно больше работать, взять себя в руки и максимум времени и внимания уделять гимнастике, а не растрачивать силы на вечеринки и мимолетные знакомства. Изменить отношение к тренировкам, а по сути и к жизни, удалось. Результат вы знаете.

Но, несмотря на ту грандиозную победу в личном многоборье, Далалояну не давало покоя второе место в командном турнире. Грубая ошибка Артура на брусьях на ЧМ-2018 не позволила россиянам бороться за лидерство. Китайцам мы проиграли почти неосязаемые 0,049 балла. Как говорят сами спортсмены, надо было просто пошире улыбнуться судьям. Увидев эти оценки в Дохе, Артур не смог совладать с эмоциями, плакал от обиды. В Штутгарте ребята стояли на высшей ступеньке пьедестала, и глаза на мокром месте были у всех. Но их переполняли совсем другие чувства.

У Никиты Нагорного нервы, как канаты на кольцах. Психология сыграла большую роль в его победах. Фото: РИА Новости

- Ничего круче не может быть, это вообще что-то неописуемое. Целый год мне не удавалось поспать ночью, потому что я жил этой медалью, каждый тренировочный день я думал только о ней, потому что год назад нам доли тысячных не хватило, чтобы забраться на первое место. Как раз в тот день я ошибся, китайцы нас победили. Это было моей мотивацией на протяжении года - выйти и сделать, потому что впереди Олимпийские игры, - сказал Далалоян журналистам. - Не хочется подходить к Олимпиаде с ощущением, что мы где-то в чем-то слабее, и только чудо какое-то нам поможет. Нет, мы доказали друг другу, что мы самая лучшая команда, что мы можем бороться.

Это золото также на счету Ивана Стретовича, Дениса Аблязина и Давида Белявского.

Стретович хоть и является серебряным призером Рио в команде, на чемпионате мира выступал впервые. Он смог восстановиться после травмы и операции на плече и подготовил четыре снаряда из шести.

Белявский долгое время закрывал многоборье, был пятым на Олимпиаде в Лондоне-2012, на следующий год выиграл чемпионат Европы в Москве. На этот раз он выступал с поврежденным ахилловым сухожилием.

Аблязин - один из самых опытных наших гимнастов. Он ездил и в Лондон, и в Рио. Завоевал пять медалей как в команде, так и в личных видах. У Дениса долгое время были проблемы с надкостницами, он выступал через боль. Одни травмы отступили, появились другие. Гимнастика вообще сложный вид спорта. Но наши парни готовы к любым трудностям.

Кстати

Гимнастка Оксана Чусовитина выступит на Олимпийских играх-2020, которые станут для нее восьмыми (!) в карьере. Когда Оксана выйдет на помост в Токио, ей будет 45 лет. Ее семь Олимпиад - уже достижение из Книги рекордов Гиннесса. Но Чусовитина не собирается завершать карьеру.

- Наконец-то я могу сообщить вам официально, что я попала на свою восьмую Олимпиаду. Хочу сказать вам всем огромное спасибо за поддержку и веру в меня. Мы это сделали вместе, - написала Чусовитина на своей странице в "Инстаграме".

Чусовитина почти 30 лет выступает на высшем уровне. В 1992-м она стала Олимпийской чемпионкой в составе Объединенной команды, в 2008-м выиграла серебро в опорном прыжке в составе сборной Германии. Сейчас она представляет родной Узбекистан.