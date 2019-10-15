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15.10.2019 19:30
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Фильм как символ дружбы

Официальные представители МИД РФ и КНР оценили эффект от показа киноленты "Второе рождение Поднебесной"
Текст: Константин Щепин (проект "Россия-Китай: события и комментарии")
Российская газета - Федеральный выпуск № 232(7990)
Вышедший на экраны в конце сентября документальный фильм "Второе рождение Поднебесной" стал настоящим подарком к 70-летию КНР и российско-китайских дипломатических отношений. Лента, которая собрала отснятые советскими операторами уникальные кадры важнейших событий на заре Нового Китая, является символом дружбы двух стран. Об этом в один голос заявили официальные представители министерств иностранных дел России и КНР в интервью информационному проекту "Россия-Китай: события и комментарии".

Мария Захарова, директор департамента информации и печати МИД России:

Мария Захарова: Документальный фильм "Второе возрождение Поднебесной" - уникальный проект. Фото: официальный сайт МИД РФ.

- По случаю 70-летия установления российско-китайских дипломатических отношений Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания и Медиакорпорация Китая совместно запустили в эфир документальный фильм "Второе возрождение Поднебесной". Это уникальный проект. Этот фильм лучше всего отражает дух документального кино. Это хроники о Китае сразу после революции, об эпохе, которая стала судьбоносной для всего китайского народа. На кадрах можно увидеть много того, о чем я, как человек долго изучавший Китай, только читала. Традиции, старая архитектура Пекина, образ жизни людей, их эмоциональная реакция на происходящее. Одно дело - литература, архивы, биографические воспоминания или записки. Другое дело - видеть живую реакцию людей на происходящее. Важно понимать, как это было в жизни. И этот фильм дает такую возможность.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Фильм привлек внимание широкой российской аудитории, у которой есть интерес получать больше информации о стране-соседе. У нас есть все возможности, потенциал и ресурсы для вывода отношений на совершенно новый качественный уровень. Создание соответствующего информационного сопровождения и фона играет важнейшую роль.

В истории наших двусторонних отношений было много разного, но это и есть тот самый бесценный опыт, который является залогом будущего развития. Лидеры наших стран оценивают уровень двусторонних отношений как беспрецедентный. Этому есть наглядное подтверждение. Это и политический диалог, и динамика развития экономических связей. Это, конечно, и гуманитарное сотрудничество, которое развивается именно благодаря таким уникальным проектам, как фильм "Второе рождение Поднебесной".

Хуа Чуньин, директор департамента информации и печати МИД КНР:

- Документальный фильм "Второе рождение Поднебесной" вызвал огромный интерес в Китае. Цветное изображение хроники с церемонии образования Китайской Народной Республики и установления дипотношений между КНР и СССР глубоко тронули не только меня, но и огромное число людей.

Хуа Чуньин: Показ киноленты говорит о том, что дружба между китайским и российским народами крепнет день ото дня. Фото: официальный сайт МИД КНР.

Установление дипотношений между нашими странами стало крупным событием мирового масштаба. Благодарим наших российских друзей за этот трогательный и ценный подарок к 70-летию образования Нового Китая и 70-летию установления дипотношений между нашими двумя странами. Демонстрация фильма "Второе рождение Поднебесной" свидетельствует о том, что дружба между китайским и российским народами крепнет день ото дня.

Фото: Патентные изображения Hengtian L4600.
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В настоящее время китайско-российские отношения находятся на самом высоком историческом уровне. Под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего взаимодействия и стратегического партнерства вступили в новую эпоху. Они характеризуются самой высокой степенью взаимодоверия, самым высоким уровнем взаимодействия и стратегической ценности. В практическом сотрудничестве и гуманитарном обмене страны достигли ряда новых успехов. Мы провели перекрестные Национальные годы: туризма, языков, молодежных обменов, СМИ, годы межрегионального сотрудничества. Сейчас мы приступаем к проведению годов высоких технологий и инноваций. Это содействует углублению взаимопонимания и дружбы между нашими народами.

В нынешней международной обстановке особо важное значение приобретает дальнейшее укрепление стратегического взаимодействия Китая и России. Китайская сторона надеется вместе с российской стороной в полной мере реализовать договоренности лидеров двух стран, продолжать укреплять политическое взаимодоверие, усиливать стратегическое взаимодействие, достичь новых успехов в китайско-российских отношениях в новую эпоху, внести новый вклад в содействие развитию и процветанию двух стран, а также обеспечение глобального мира и развития.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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