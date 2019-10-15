Законопроект Омской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 90 838 705 400,00 руб.;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 92 688 705 400,00 руб.;

3) дефицит областного бюджета в размере 1 850 000 000,00 руб.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) общий объем доходов областного бюджета на 2021 год в сумме 91 730 946 700,00 руб. и на 2022 год в сумме 90 287 606 000,00 руб.;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2021 год в сумме 91 521 721 240,00 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 051 567 901,24 руб., и на 2022 год в сумме 88 721 004 650,00 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 900 000 000,00 руб.;

3) профицит областного бюджета на 2021 год в размере 209 225 460,00 руб., на 2022 год в размере 1 566 601 350,00 руб.

Статья 2. Администрирование доходов областного бюджета

1. Доходы областного бюджета в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов формируются за счет:

1) доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов, а также пеней и штрафов по ним;

2) неналоговых доходов, в том числе части прибыли государственных унитарных предприятий Омской области, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, зачисляемой в областной бюджет в размере 25 процентов;

3) безвозмездных поступлений.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 1 к настоящему Закону.

3. Утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетами муниципальных образований Омской области, не установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом о федеральном бюджете, областными законами, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

4. Утвердить дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов Омской области от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет, заменяющие часть дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов Омской области, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 3 к настоящему Закону.

5. Утвердить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований Омской области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в целях формирования дорожного фонда Омской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 4 к настоящему Закону.

6. Утвердить прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 5 к настоящему Закону.

7. Утвердить безвозмездные поступления в областной бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 6 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования областного бюджета

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2020 год в сумме 7 637 254 100,00 руб., на 2021 год в сумме 6 211 120 450,00 руб. и на 2022 год в сумме 5 819 904 145,00 руб.

2. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области на 2020 год в размере 9 794 775 000,00 руб., в том числе бюджетные ассигнования на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в сумме 3 737 012 500,00 руб., на 2021 год в размере 12 540 933 400,00 руб., в том числе бюджетные ассигнования на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в сумме 6 582 359 700,00 руб., на 2022 год в размере 11 546 221 700,00 руб. в том числе бюджетные ассигнования на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в сумме 5 582 359 700,00 руб.

Установить, что за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области осуществляются расходы на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетного кредита, полученного из федерального бюджета в 2010 году на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в 2020 году в сумме 783 937,19 руб., в 2021 году в сумме 783 937,19 руб. и в 2022 году в сумме 783 937,19 руб.

3. Утвердить:

1) распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 7 к настоящему Закону;

2) ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по главным распорядителям средств областного бюджета, разделам, подразделам и целевым статьям (государственным программам Омской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению № 8 к настоящему Закону;

3) распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 9 к настоящему Закону.

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Омской области на 2020 год в сумме 0,00 руб., на 2021 год в сумме 0,00 руб., на 2022 год в сумме 0,00 руб.

5. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 20 Закона Омской области от 10 мая 2011 года № 1346-ОЗ "О бюджетном процессе в Омской области" следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон:

- сокращение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области в случае, предусмотренном статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- перераспределение бюджетных ассигнований в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

- перераспределение бюджетных ассигнований, связанное с изменением кодов и порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации;

- перераспределение бюджетных ассигнований в случае недостаточности бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения и осуществление иных выплат населению, за исключением бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения публичных нормативных обязательств;

- перераспределение бюджетных ассигнований в целях выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых областному бюджету из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, и безвозмездных поступлений от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов областного бюджета;

- перераспределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетным и автономным учреждениям Омской области субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания и (или) субсидий на иные цели;

- перераспределение бюджетных ассигнований в связи с экономией по результатам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Омской области, сложившейся в 2020 году;

- перераспределение бюджетных ассигнований в целях погашения кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января 2020 года;

- перераспределение бюджетных ассигнований в связи с распределением средств областного бюджета бюджетам муниципальных образований Омской области на конкурсной основе в соответствии с правовыми актами Омской области;

- перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в рамках соответствующих государственных программ Омской области на основании внесенных в них изменений;

- перераспределение бюджетных ассигнований в целях исполнения актов должностных лиц органов, уполномоченных на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов, решений налоговых органов о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов, мировых соглашений, постановлений о назначении административного наказания, внесения на депозитный счет арбитражного суда денежных сумм, необходимых для оплаты судебных издержек, связанных с рассмотрением дела;

- перераспределение бюджетных ассигнований в целях финансового обеспечения полномочия Российской Федерации, переданного для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации";

- перераспределение бюджетных ассигнований в целях финансового обеспечения предоставления государственных услуг и реализации дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения;

- перераспределение бюджетных ассигнований в пределах объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета в форме субсидий в рамках реализации мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются данные субсидии;

- перераспределение бюджетных ассигнований в случае недостаточности бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга Омской области;

- предоставление межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе предоставление которых осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств областного бюджета, из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сверх объемов, утвержденных настоящим Законом;

- изменение наименований разделов, подразделов и видов расходов классификации расходов бюджетов в связи с изменением порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации, а также изменение наименований целевых статей расходов областного бюджета в случаях, установленных бюджетным законодательством;

- перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, связанных с ликвидацией, реорганизацией органов исполнительной власти Омской области;

- перераспределение бюджетных ассигнований в целях подготовки и проведения дополнительных выборов депутата (депутатов) Законодательного Собрания Омской области;

- увеличение бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита областного бюджета в целях сокращения долговых обязательств Омской области;

- перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита областного бюджета.

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета не допускается без внесения изменений в настоящий Закон уменьшение бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств областного бюджета на уплату налога на имущество организаций, земельного налога и транспортного налога, а также страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, для направления их на иные цели.

6. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются соответствующими главными распорядителями средств областного бюджета в случаях и порядке, которые установлены Правительством Омской области, в сферах:

1) телерадиовещания, периодической печати, электронных средств массовой информации;

2) сельского хозяйства;

3) малого и среднего предпринимательства;

4) дорожного хозяйства;

5) автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта;

6) социальной политики;

7) физической культуры и спорта;

8) здравоохранения;

9) молодежной политики;

10) содействия занятости населения;

11) пищевой промышленности;

12) рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства);

13) теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;

14) содействия реализации инвестиционных проектов на территории Омской области;

15) экономической политики;

16) организации хранения, комплектования, учета и использования архивных документов.

7. Установить, что в областном бюджете предусматриваются гранты в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в соответствии с решениями Правительства Омской области.

Порядок предоставления грантов в форме субсидий устанавливается Правительством Омской области.

8. Установить, что в областном бюджете предусматриваются субсидии некоммерческим организациям.

Порядок предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям Омской области на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания устанавливается Правительством Омской области.

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям Омской области на иные цели устанавливаются Правительством Омской области.

Порядок определения объема и предоставления субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, устанавливается Правительством Омской области.

9. Установить, что в областном бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на предоставление в соответствии с решениями Губернатора Омской области и Правительства Омской области некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, грантов в форме субсидий.

Порядок предоставления указанных грантов в форме субсидий из областного бюджета устанавливается Правительством Омской области, если данный порядок не определен решениями, предусмотренными абзацем первым настоящего пункта.

10. Установить, что в областном бюджете предусматриваются субсидии юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Омской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Решения о предоставлении указанных субсидий из областного бюджета принимаются Правительством Омской области в определяемом им порядке.

Статья 4. Резервный фонд Правительства Омской области

1. Создать в областном бюджете резервный фонд Правительства Омской области на 2020 год в размере 200 000 000,00 руб., на 2021 год в размере 100 000 000,00 руб. и на 2022 год в размере 100 000 000,00 руб.

2. Использование бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Омской области осуществляется в порядке, установленном Правительством Омской области.

3. Из резервного фонда Правительства Омской области может осуществляться финансовое обеспечение непредвиденных расходов в форме иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области, которые предоставляются в порядке, установленном Правительством Омской области для использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Омской области.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов исполнительной власти Омской области, государственных учреждений Омской области

1. Не допускается увеличение в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов численности государственных гражданских служащих Омской области и работников органов исполнительной власти Омской области, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области, за исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий органов исполнительной власти Омской области, обусловленных изменением федерального законодательства, в том числе передачей для осуществления органами исполнительной власти Омской области полномочий Российской Федерации.

2. Увеличение численности работников государственных учреждений Омской области возможно в случаях:

1) передачи им функций, осуществлявшихся органами исполнительной власти Омской области, путем сокращения численности государственных гражданских служащих Омской области указанных органов и (или) работников указанных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области;

2) создания государственных учреждений Омской области в целях обеспечения осуществления отдельных полномочий Российской Федерации, переданных органам исполнительной власти Омской области в соответствии с федеральным законодательством;

3) увеличения объема государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере образования

Установить для расчета субвенций бюджетам муниципальных районов (городского округа) Омской области на предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот (за исключением лиц, с которыми заключены договоры о приемной семье), приемным семьям, приемным и подопечным детям, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях (далее - бывшие подопечные (приемные) дети), ежемесячный размер денежных средств на содержание каждого подопечного (приемного) ребенка и бывшего подопечного (приемного) ребенка, выплачиваемых опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот (за исключением лиц, с которыми заключены договоры о приемной семье), приемным семьям, а также бывшим подопечным (приемным) детям, с учетом возрастных особенностей на 2020 - 2022 годы:

- для детей в возрасте до трех лет - 6 182,00 руб.;

- для детей в возрасте от трех до семи лет - 6 260,00 руб.;

- для детей в возрасте от семи до двенадцати лет - 7 063,00 руб.;

- для детей в возрасте от двенадцати до восемнадцати лет, а также для бывших приемных (подопечных) детей - 7 519,00 руб.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения

1. Установить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов размер ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан, имеющих право на получение данной меры социальной поддержки в соответствии с областным законодательством, для:

1) ветеранов труда, а также граждан, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, - 250,00 руб.;

2) лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, - 285,00 руб.;

3) реабилитированных лиц - 341,00 руб.;

4) лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, - 266,00 руб.;

5) граждан, имеющих звание "Ветеран Омской области", - 550,00 руб.

Установить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов размер ежемесячной (ежегодной) денежной выплаты для многодетных семей исходя из 375,00 руб. в месяц.

2. Установить размер индексации пособия на ребенка с 1 января 2020 года - 1,037, с 1 января 2021 года - 1,04, с 1 января 2022 года - 1,04.

3. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов возмещение расходов специализированным службам по вопросам похоронного дела, предоставляющим услуги по погребению умерших, личность которых не установлена, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" осуществляется за счет средств областного бюджета в порядке, определяемом Правительством Омской области.

4. Установить, что в расходах областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов предусматриваются средства на оплату банковских услуг или услуг федеральной почтовой связи по доставке и пересылке выплат в области содействия занятости населения и выплат социального характера, в том числе ежемесячных денежных выплат и компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, расположенные на территории Омской области.

Статья 8. Адресная инвестиционная программа Омской области

1. Утвердить Адресную инвестиционную программу Омской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 10 к настоящему Закону.

2. Финансирование расходов по Адресной инвестиционной программе Омской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов осуществляется в соответствии с законодательством.

Статья 9. Межбюджетные трансферты

1. Утвердить:

1) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2020 году в сумме 23 331 084 400,00 руб., в 2021 году в сумме 18 063 943 100,00 руб. и в 2022 году в сумме 13 216 283 500,00 руб.;

2) объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2020 году в сумме 29 357 728 915,87 руб., в 2021 году в сумме 29 238 990 032,35 руб. и в 2022 году в сумме 28 008 250 248,34 руб.

2. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) Омской области на 2020 год в сумме 6 368 942 392,00 руб., на 2021 год в сумме 6 046 577 803,00 руб. и на 2022 год в сумме 6 046 577 803,00 руб.

Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) Омской области на 2020 год в размере 0,8189, на 2021 год в размере 0,7679, на 2022 год в размере 0,7631.

Заменить часть дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов Омской области дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов Омской области от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет, на 2020 год в сумме 3 045 547 280,00 руб., на 2021 год в сумме 3 149 095 870,00 руб. и на 2022 год в сумме 3 256 165 130,00 руб.

Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) Омской области из областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 11 к настоящему Закону.

3. Утвердить объем дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2020 год в сумме 1 052 307 748,70 руб., на 2021 год в сумме 800 000 000,00 руб. и на 2022 год в сумме 800 000 000,00 руб.

Установить, что дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов предоставляются в целях оказания финансовой поддержки органам местного самоуправления при осуществлении ими полномочий по решению вопросов местного значения.

4. Утвердить объем иных дотаций местным бюджетам на 2020 год в сумме 250 000,00 руб., на 2021 год в сумме 250 000,00 руб., на 2022 год в сумме 250 000,00 руб.

Установить, что иные дотации местным бюджетам предоставляются на содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской округ город Омск Омской области.

5. Утвердить объем субвенций бюджетам муниципальных образований Омской области на 2020 год в сумме 16 795 265 517,56 руб. (в том числе нераспределенный остаток в сумме 3 895,00 руб.), на 2021 год в сумме 16 790 692 507,40 руб. (в том числе нераспределенный остаток в сумме 209 049 912,00 руб.) и на 2022 год в сумме 16 794 043 107,08 руб. (в том числе нераспределенный остаток в сумме 209 056 418,00 руб.).

Утвердить распределение субвенций бюджетам муниципальных образований Омской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 12 к настоящему Закону.

6. Утвердить объем субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, на 2020 год в сумме 3 073 300,00 руб., на 2021 год в сумме 3 073 300,00 руб. и на 2022 год в сумме 3 073 300,00 руб.

Цели и условия предоставления субвенции, указанной в абзаце первом настоящего пункта, устанавливаются соглашением между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Омской области.

7. Утвердить объем субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на 2020 год в сумме 8 040 565 998,65 руб., на 2021 год в сумме 8 567 258 956,43 руб. и на 2022 год в сумме 7 520 484 268,26 руб.

Целями предоставления в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области является софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Омской области по вопросам местного значения.

Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 13 к настоящему Закону.

Распределение субсидий, распределяемых между муниципальными образованиями Омской области на конкурсной основе, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 утверждается Правительством Омской области.

8. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области на 2020 год в сумме 66 084 338,96 руб., на 2021 год в сумме 103 446 435,52 руб. и на 2022 год в сумме 23 200 000,00 руб.

Установить, что иные межбюджетные трансферты предоставляются на:

1) содействие достижению наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов (городского округа) Омской области в развитии системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений, институтов гражданского общества, гражданской активности населения;

2) участие в организации и финансировании проведения общественных работ;

3) реализацию дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения;

4) поощрение администраций муниципальных образований Омской области за создание условий для развития и совершенствования сферы культуры;

5) создание модельных библиотек в муниципальных образованиях Омской области;

6) создание виртуальных концертных залов;

7) реновацию учреждений отрасли культуры.

9. Установить, что предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городского округа) Омской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

Установить, что главные распорядители средств областного бюджета принимают решения об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Омской области в порядке, установленном Федеральным казначейством, полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городского округа) Омской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

Положения абзацев первого и второго настоящего пункта не распространяются на:

1) субвенции бюджетам муниципальных районов Омской области на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности;

2) иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городского округа) Омской области, предоставляемые из резервного фонда Правительства Омской области;

3) межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городского округа) Омской области, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, имеющие целевое назначение, на которые не распространяются положения федерального законодательства об их предоставлении в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств областного бюджета, либо для которых установлены сроки их предоставления, а также средства областного бюджета, необходимые для выполнения условий софинансирования, установленных для получения указанных межбюджетных трансфертов;

4) межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городского округа) Омской области, источником финансового обеспечения которых являются безвозмездные поступления, для которых установлены сроки их предоставления, за исключением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, а также средства областного бюджета, необходимые для выполнения условий софинансирования, установленных для получения указанных безвозмездных поступлений.

Установить, что предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам городских (сельских) поселений Омской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение и необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на возмещение затрат по выплате и доставке (почтовых расходов) пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно, в рамках переданных органам исполнительной власти Омской области полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения на 2020 год в сумме 76 786 900,00 руб., на 2021 год в сумме 76 786 900,00 руб. и на 2022 год в сумме 76 786 900,00 руб.

Статья 10. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам из областного бюджета

1. Установить, что бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований на 2020 год в размере 17 500 000,00 руб., на 2021 год в размере 10 091 600,00 руб. и на 2022 год в размере 10 922 400,00 руб. на срок до трех лет для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, а также для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий.

2. Бюджетные кредиты предоставляются без обеспечения исполнения муниципальными образованиями Омской области обязательств по возврату бюджетного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных договором о предоставлении бюджетного кредита.

3. Установить плату за пользование бюджетным кредитом для частичного покрытия дефицита местного бюджета и покрытия временного кассового разрыва, возникающего при исполнении местного бюджета, в размере 0,1 процента годовых, а для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, - по ставке 0,01 процента годовых.

Статья 11. Управление государственным долгом Омской области

1. Установить:

1) верхний предел государственного внутреннего долга Омской области по состоянию на 1 января 2021 года в размере 47 664 186 050,00 руб., в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Омской области в валюте Российской Федерации - 0,00 руб., на 1 января 2022 года в размере 47 454 960 590,00 руб., в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Омской области в валюте Российской Федерации - 0,00 руб., и на 1 января 2023 года в размере 45 888 359 240,00 руб., в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Омской области в валюте Российской Федерации - 0,00 руб.;

2) объем расходов на обслуживание государственного долга Омской области в 2020 году в сумме 2 166 670 380,49 руб., в том числе 783 937,19 руб. по дополнительному соглашению от 28 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 18 июня 2010 года № 01-01-06/06-212 о предоставлении бюджету Омской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) (далее - Соглашение), в 2021 году в сумме 2 447 259 035,66 руб., в том числе 783 937,19 руб. по Соглашению, и в 2022 году в сумме 2 597 337 879,15 руб., в том числе 783 937,19 руб. по Соглашению.

2. Утвердить:

1) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 14 к настоящему Закону;

2) источники финансирования дефицита областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 15 к настоящему Закону;

3) программу государственных внутренних заимствований Омской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 16 к настоящему Закону;

4) бюджетные ассигнования областного бюджета, направляемые на погашение реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам и (или) уплату процентов за рассрочку в рамках дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Омской области из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета, согласно приложению № 17 к настоящему Закону.

3. Новые заимствования в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов осуществляются в соответствии с программой государственных внутренних заимствований Омской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов с учетом верхнего предела государственного внутреннего долга Омской области и направляются на финансирование дефицита областного бюджета, а также для погашения долговых обязательств Омской области, пополнения остатков средств на счете областного бюджета в течение финансового года.

4. Государственные гарантии Омской области в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов не предоставляются.

5. Внешние заимствования Омской областью в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов не осуществляются.

Статья 12. Особенности погашения кредиторской задолженности главных распорядителей средств областного бюджета

В целях эффективности использования бюджетных средств установить, что главные распорядители средств областного бюджета осуществляют погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января 2020 года, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов областного бюджета на 2020 год.

Статья 13. Авансирование расходных обязательств получателей средств областного бюджета

1. Установить, что получатели средств областного бюджета при заключении договоров (государственных контрактов) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 100 процентов включительно суммы договора (государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 2020 год, по договорам (государственным контрактам):

1) об оказании услуг связи;

2) о подписке на печатные издания и (или) об их приобретении;

3) об обучении на курсах повышения квалификации;

4) о приобретении горюче-смазочных материалов;

5) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом;

6) об оказании услуг по страхованию имущества и гражданской ответственности;

7) о приобретении технически сложного научного, учебного, медицинского, иного оборудования, медикаментов (по согласованию с главным распорядителем средств областного бюджета);

8) об оказании дорогостоящих видов медицинской помощи;

9) об оказании услуг по организации концертов, гастролей, выступлений творческих коллективов и исполнителей (по согласованию с главным распорядителем средств областного бюджета);

10) об оказании услуг по организации и проведению мероприятий международного, общероссийского или областного значения в области молодежной политики и оздоровления детей, физической культуры и спорта, образования и культуры (по согласованию с главными распорядителями средств областного бюджета);

11) о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение;

12) о профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании безработных граждан по направлению государственных учреждений службы занятости населения Омской области;

13) о размещении информации в печатных изданиях;

14) о проведении экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

15) об оказании услуг в области информационных технологий, в том числе приобретении неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, приобретении и обновлении справочно-информационных баз данных, по диагностике и техническому обслуживанию оргтехники;

16) об оказании услуг по ремонту, техническому обслуживанию автотранспорта, включая шиномонтажные работы;

17) об оказании услуг по организации и проведению мероприятий, направленных на развитие международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей;

18) об участии в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях, фестивалях, в том числе об уплате взносов за участие в указанных мероприятиях;

19) связанным с размещением и обращением государственных ценных бумаг Омской области;

20) о приобретении (изготовлении) бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния.

2. Установить, что получатели средств областного бюджета при заключении договоров (государственных контрактов) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, не предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 40 процентов включительно сумм по договорам (государственным контрактам), предусмотренным на текущий финансовый год, если иное не установлено законодательством.

3. Установить, что получатели средств областного бюджета при заключении договоров (государственных контрактов) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи в любом размере:

1) по договорам (государственным контрактам), заключенным на сумму, не превышающую установленный Центральным банком Российской Федерации предельный размер расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами, а также между юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем в рамках одного договора (государственного контракта), если иное не установлено законодательством;

2) по договорам (государственным контрактам), подлежащим оплате за счет средств, выделенных из резервного фонда Правительства Омской области.

Статья 14. Особенности обслуживания лицевых счетов получателей средств областного бюджета

Министерство финансов Омской области вправе принимать решения об осуществлении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств областного бюджета, на счете, открытом ему в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, с отражением указанных операций на лицевых счетах, открытых получателям средств областного бюджета в Министерстве финансов Омской области, в порядке, установленном Министерством финансов Омской области.

Статья 15. Использование остатков средств областного бюджета

1. Остатки средств областного бюджета на 1 января 2020 года на едином счете областного бюджета (за исключением остатков целевых средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) направляются на:

1) увеличение в 2020 году бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области в объеме неполного использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области 2019 года;

2) формирование в 2020 году Резервного фонда Омской области.

2. Не использованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки средств, полученных из областного бюджета муниципальными образованиями Омской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.

3. Не использованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки субсидий, предоставленных бюджетным и автономным учреждениям Омской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее - государственное задание), подлежат возврату в доход областного бюджета в объеме, соответствующем недостигнутым показателям, характеризующим объем государственных услуг (работ), установленным государственным заданием, указанными учреждениями в срок до 1 апреля 2020 года.

Статья 16. Особенности перечисления субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям)

1. Установить, что зачисление в 2020 году средств субсидий, предоставляемых в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, осуществляется на счет Министерства финансов Омской области, открытый в Отделении по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Операции со средствами субсидий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, отражаются на лицевых счетах, открытых юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) в Министерстве финансов Омской области, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам юридических лиц, источником финансового обеспечения которых являются данные субсидии, если иное не установлено федеральным законодательством.

Статья 17. Приостановление отдельных положений законов Омской области

Приостановить с 1 января по 31 декабря 2020 года действие:

абзаца первого статьи 17 Закона Омской области от 13 марта 1996 года № 46-ОЗ "О государственной молодежной политике на территории Омской области";

пункта 4 статьи 11, подпункта 4 пункта 1 статьи 34, статьи 47 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области.

Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года и действует по 31 декабря 2020 года, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи.

2. При изменении объемов безвозмездных поступлений и получении бюджетных кредитов, а также при изменении в 2020 году сводной бюджетной росписи областного бюджета в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 3 настоящего Закона и отсутствии возможности отражения в областном бюджете указанных изменений в 2020 году настоящий Закон действует до 15 марта 2021 года.

Губернатор Омской области А.Л.Бурков

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