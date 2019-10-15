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15.10.2019 16:10
Рубрика: Власть

Операторы платежных систем будут сообщать о блокировке счетов

Текст: Татьяна Замахина
Россияне нередко попадают в неудобную ситуацию: при попытке расплатиться за покупку или перевести деньги оказывается, что средства заблокированы. А человека об этом уведомить "забыли". Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит исключить такие инциденты.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Документ вводит для операторов платежных систем обязанность информировать граждан о блокировке денежных средств на их счетах и о ее причинах - сделать это необходимо непосредственно в день блокировки.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Как указали глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и его соавторы, в последнее время участились случаи отказа в обслуживании клиентов. Платежные системы нередко прибегают к блокировке в случаях, если подозревают проведение мошеннических операций. При этом оператор нередко отказывается объяснить причины такого решения.

Зачастую подозрения банков в недобросовестных действиях клиентов оказываются необоснованными, но блокировка счета уже успевает привести к негативным последствиям.

Как рассказал на заседании член комитета по финрынку Андрей Козенко, по официальной информации на первый квартал этого года, заблокировано 400 тыс. учетных записей на общую сумму 1,4 млрд рублей. Клиент, по его словам, может обнаружить, что денежные средства недоступны, а восстановить доступ оперативно нельзя. Зачастую надо ехать в отделение платежной системы, а они не расположены на каждом углу.

Законопроект устанавливает обязанность оператора по переводу денежных средств информировать клиентов как о факте блокировки, так и о причинах такого решения. Положительные отзывы получены от правительства и Центробанка, которые рекомендовали устранить ряд замечаний ко второму чтению.

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