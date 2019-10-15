С 15 октября вступил в силу приказ Минздрава России, который вводит это правило. Это Порядок проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.
Также в этом документе указано, что педиатры теперь должны выявлять группы риска развития психических расстройств у детей с 2-летнего возраста. Но такой скрининг можно проводить только с помощью анкетирования родителей. В процессе общения с мамой и папой доктор проверяет все возможные риски.
И если заподозрит что-то неладное - даст родителям направление на осмотр ребенка врачом-психиатром. То есть появился еще один способ на ранних стадиях выявить различные отклонения в поведении детей. Ведь чем раньше это будет сделано, тем лучше.
Но не будет ли это считаться вмешательством в личную жизнь ребенка и семьи? "У нас любое медицинское вмешательство проводится только с согласия пациента, - напоминает директор Национального научного центра наркологии - филиала Центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Татьяны Клименко. - Только когда требуется экстренная помощь или человек находится без сознания, решение о его спасении принимает врач, но и там есть свои нюансы. Начнем с того, что сами профилактические осмотры - дело добровольное. Врач, в том числе и педиатр, может направить пациента к узкому специалисту, в данном случае к психиатру-наркологу или психиатру. Но направление - это своего рода рекомендация. Насильно нельзя никого заставить пойти полечиться или обследоваться. Особенно когда речь идет о детях. Взрослый пациент должен дать свое добровольное согласие на обследование у психиатра или нарколога. А за детей до 15 лет такое согласие должен дать один из родителей или законный представитель".
Но, как советует Татьяна Клименко, конечно же, родители должны насторожиться, если врач объясняет им, что с их ребенком что-то не так и хорошо бы сдать дополнительные анализы или пройти психологические тесты. К сожалению, говорит эксперт, на практике большинство родителей отказываются верить докторам. И пока никаких мер воздействия на таких мам и пап не предусмотрено.
Есть только надежда, продолжает Татьяна Клименко, что здравый смысл возьмет верх над самоуверенностью или "позицией страуса" - нежеланием видеть риски.
С начала 2019 года в школах и вузах проводились добровольные тестирования на наркотики. Их проблема стоит остро: по данным ВЦИОМ и Фонда "Общественное мнение", до 60 процентов студентов и до 19 процентов школьников после 14 лет хотя бы раз пробовали "дурь". К началу 2019/20 учебного года выяснилось, что участвовать в добровольном социально-психологическом тестировании на наркотики и в профилактических медосмотрах, которые их сопровождали, отказались до 49 процентов студентов и почти 33 процента школьников. Что делать со студентами-отказниками, пока ясности нет. А учащихся школ, которые уклонились от заполнения анкет, педагоги взяли на заметку и работают индивидуально с их семьями.
И после 15 октября родители имеют право отказаться от дополнительного обследования, в том числе у нарколога. Но об их отказе будут оповещены органы опеки и, если врач сочтет нужным, правоохранительные органы.
- Проводимые тесты, как и фронтальные медицинские осмотры на наркотики лишь уточняют диагноз проблемы, - считает доктор психологических наук, профессор МГППУ Владимир Кудрявцев. - А вот в ее решении нам надо последовательно избегать фронтальности, или, по-простому, кампанейщины. С последним, как я вижу, пока не очень получается. Документ о проведении социально-психологического тестирования и медосмотров подготовили четыре ведомства - минпросвещения, минобрнауки, минздрав и МВД. Но отказов от тестирования, на мой взгляд, слишком много, чтобы составить более-менее объективную картину. Отказов от профилактических медосмотров не меньше. Одна из причин - все боятся нарушения обещанной конфиденциальности.
Как полагает Кудрявцев, отказов родителей от посещения наркоцентров будет не меньше: поход туда школьника автоматически делает ребенка изгоем в глазах ровесников. Например, как сообщила "РГ" Анастасия К., в московской школе N 1367 гнев родителей вызвали даже вопросы тестирования. Один из них - "Бывало так, что перед сном тебе в темноте иногда мерещились человеческие лица и фигуры?" - родители назвали "психологическим давлением на детей". И потребовали убрать его из анкет.
- Проблема есть, - соглашается руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов. - Да, тесты и вводимые профилактические медосмотры действуют отрезвляюще. Создается информационный фон, который называет негатив негативом, но нужна индивидуальная профилактика, а вот с ней проблемы - ресурсов, кадров, системности.
Как полагают и родители, и опрошенные "РГ" эксперты, пока нет ясности, что делать с теми, кто согласится на лечение. Как сделать так, чтобы их курс лечения остался анонимным и неизвестным для ровесников. Для этого, как считают психологи, нужная дальнейшая индивидуальная разъяснительная работа с родителями и школьниками.