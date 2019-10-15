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15.10.2019 18:55
Рубрика: Общество

Кто от кого зависит?

Педиатрам дано право при подозрении, что ребенок употребляет наркотики, направлять его на осмотр к психиатру
Текст: Владимир Емельяненко, Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 232(7990)
Если врач-педиатр во время профилактических осмотров детей и подростков обнаружит у них признаки расстройств, которые могут быть связаны с употреблением психотропных веществ, он должен направить их к психологу-наркологу для диагностики.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С 15 октября вступил в силу приказ Минздрава России, который вводит это правило. Это Порядок проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.

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Также в этом документе указано, что педиатры теперь должны выявлять группы риска развития психических расстройств у детей с 2-летнего возраста. Но такой скрининг можно проводить только с помощью анкетирования родителей. В процессе общения с мамой и папой доктор проверяет все возможные риски.

И если заподозрит что-то неладное - даст родителям направление на осмотр ребенка врачом-психиатром. То есть появился еще один способ на ранних стадиях выявить различные отклонения в поведении детей. Ведь чем раньше это будет сделано, тем лучше.

Но не будет ли это считаться вмешательством в личную жизнь ребенка и семьи? "У нас любое медицинское вмешательство проводится только с согласия пациента, - напоминает директор Национального научного центра наркологии - филиала Центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Татьяны Клименко. - Только когда требуется экстренная помощь или человек находится без сознания, решение о его спасении принимает врач, но и там есть свои нюансы. Начнем с того, что сами профилактические осмотры - дело добровольное. Врач, в том числе и педиатр, может направить пациента к узкому специалисту, в данном случае к психиатру-наркологу или психиатру. Но направление - это своего рода рекомендация. Насильно нельзя никого заставить пойти полечиться или обследоваться. Особенно когда речь идет о детях. Взрослый пациент должен дать свое добровольное согласие на обследование у психиатра или нарколога. А за детей до 15 лет такое согласие должен дать один из родителей или законный представитель".

19 процентов школьников старше 14 лет признались, что хотя бы раз пробовали "дурь"

Но, как советует Татьяна Клименко, конечно же, родители должны насторожиться, если врач объясняет им, что с их ребенком что-то не так и хорошо бы сдать дополнительные анализы или пройти психологические тесты. К сожалению, говорит эксперт, на практике большинство родителей отказываются верить докторам. И пока никаких мер воздействия на таких мам и пап не предусмотрено.

Есть только надежда, продолжает Татьяна Клименко, что здравый смысл возьмет верх над самоуверенностью или "позицией страуса" - нежеланием видеть риски.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
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С начала 2019 года в школах и вузах проводились добровольные тестирования на наркотики. Их проблема стоит остро: по данным ВЦИОМ и Фонда "Общественное мнение", до 60 процентов студентов и до 19 процентов школьников после 14 лет хотя бы раз пробовали "дурь". К началу 2019/20 учебного года выяснилось, что участвовать в добровольном социально-психологическом тестировании на наркотики и в профилактических медосмотрах, которые их сопровождали, отказались до 49 процентов студентов и почти 33 процента школьников. Что делать со студентами-отказниками, пока ясности нет. А учащихся школ, которые уклонились от заполнения анкет, педагоги взяли на заметку и работают индивидуально с их семьями.

И после 15 октября родители имеют право отказаться от дополнительного обследования, в том числе у нарколога. Но об их отказе будут оповещены органы опеки и, если врач сочтет нужным, правоохранительные органы.

- Проводимые тесты, как и фронтальные медицинские осмотры на наркотики лишь уточняют диагноз проблемы, - считает доктор психологических наук, профессор МГППУ Владимир Кудрявцев. - А вот в ее решении нам надо последовательно избегать фронтальности, или, по-простому, кампанейщины. С последним, как я вижу, пока не очень получается. Документ о проведении социально-психологического тестирования и медосмотров подготовили четыре ведомства - минпросвещения, минобрнауки, минздрав и МВД. Но отказов от тестирования, на мой взгляд, слишком много, чтобы составить более-менее объективную картину. Отказов от профилактических медосмотров не меньше. Одна из причин - все боятся нарушения обещанной конфиденциальности.

Насильно никого нельзя лечить или обследовать. Особенно, когда речь идет о детях до 15 лет. Согласие на это должен дать один из родителей или опекун

Как полагает Кудрявцев, отказов родителей от посещения наркоцентров будет не меньше: поход туда школьника автоматически делает ребенка изгоем в глазах ровесников. Например, как сообщила "РГ" Анастасия К., в московской школе N 1367 гнев родителей вызвали даже вопросы тестирования. Один из них - "Бывало так, что перед сном тебе в темноте иногда мерещились человеческие лица и фигуры?" - родители назвали "психологическим давлением на детей". И потребовали убрать его из анкет.

Фото: Сергей Шлеюк/ТАСС
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- Проблема есть, - соглашается руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов. - Да, тесты и вводимые профилактические медосмотры действуют отрезвляюще. Создается информационный фон, который называет негатив негативом, но нужна индивидуальная профилактика, а вот с ней проблемы - ресурсов, кадров, системности.

Как полагают и родители, и опрошенные "РГ" эксперты, пока нет ясности, что делать с теми, кто согласится на лечение. Как сделать так, чтобы их курс лечения остался анонимным и неизвестным для ровесников. Для этого, как считают психологи, нужная дальнейшая индивидуальная разъяснительная работа с родителями и школьниками.

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