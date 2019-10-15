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Первый смартфон Nokia получил обновление Android 10

Текст:   Антон Благовещенский
15.10.2019,  
15:45
Фото: HMD Global Фото: HMD Global
Фото: HMD Global

Первый смартфон в линейке Nokia начал получать обновление Android 10. Им стал Nokia 8.1, говорится в сообщении компании HMD Global.

Отмечается, что Nokia 8.1 является первым смартфоном на базе процессора Snapdragon 810, обновившимся до десятой версии "зеленого робота".

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Android 10 включает в себя множество нововведений - гибкие настройки, интуитивно понятное управление, поддержка искусственного интеллекта, расширенные возможности по защите персональных данных.

Ранее доступ к Android 10 получили смартфоны Samsung. Первыми ознакомиться с обновлением смогли обладатели устройств Google Pixel.

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