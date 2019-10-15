Один из лидеров сборной России по плаванию Владимир Морозов продолжает побеждать на этапах Кубка мира. На турнире в Берлине он завоевал три золота.

В финале на 50 м вольным стилем Морозов показал время 21,55 секунды. Второе место занял японец Косуке Мацуи (21,93), третье - американец Майкл Эндрю (22,03). Стометровку кролем Влад, как его называют за границей, преодолел за 48,02, оставив позади японца Кацухиро Мацумото (49,00) и француза Максима Груссе (49,16). "Полтинник" на спине Морозов проплыл за 24,75. Эндрю (24,97) и россиянин Григорий Тарасевич (25,14) - на пьедестале.

- Доволен, как выступил на турнире, - отметил Морозов. - Постараюсь не сбавлять темп и побеждать в каждом своем заплыве на Кубке мира. Не уверен, что кому-то такое уже удавалось.

Морозов дважды выигрывал общий зачет Кубка мира и лидирует сейчас. На его счету 264 очка. У Данаса Рапшиса из Литвы - 177.