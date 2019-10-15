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15.10.2019 19:06
Рубрика: Спорт

Стопроцентные "Химки"

Подмосковный клуб одержал очередную победу в Единой лиге
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 232(7990)
Лишь один клуб идет без поражений в новом сезоне Единой лиги ВТБ. Это - подмосковные "Химки", на счету которых уже четыре победы и заслуженная первая строчка в турнирной таблице. Накануне "желто-синие" гостили в Саратове, где им противостоял местный "Автодор".
Алексей Швед и его "Химки" одержали четыре победы подряд в Единой лиге. Фото: Михаил Синицын. Алексей Швед и его "Химки" одержали четыре победы подряд в Единой лиге. Фото: Михаил Синицын.
Алексей Швед и его "Химки" одержали четыре победы подряд в Единой лиге. Фото: Михаил Синицын.

Химчане в первые минуты матча сделали хороший рывок "3:10", но дальше пришлось нелегко. "Автодор" играл цепко и на высоких скоростях. Такой подход принес свои плоды, в первой четверти игра шла на равных.

После серии ошибок и перехватов саратовцы оторвались в счете на шесть очков. Мастерству химчан "бело-черные" противопоставили безумное желание и сверхмотивацию. И только Янису Тимме удавалось точными трехочковыми "гасить" этот "огонь".

Фото: REUTERS
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Судьба поединка решилась в самой концовке четвертой четверти. "Автодор" из последних сил сумел подобраться вплотную к гостям - 77:74 после броска Маркела Старкса. Тут же последовал очередной рывок "Химок" - после попаданий Тиммы и Джереми Эванса разница впервые в игре стала двузначной (84:74). В дальнейшем гости только наращивали отрыв, и единственной оставшейся интригой был вопрос - смогут ли "Химки" перешагнуть рубеж в 100 очков. На него двумя точными штрафными ответил Вячеслав Зайцев. В итоге "Химки" добились победы - 101:84.

Отметим, что Тимма установил новый личный рекорд результативности за "Химки" - 27 очков (семь из 12 трехочковых). Также Янис сделал семь подборов и четыре передачи, а коэффициент его полезности составил 31 балл.

После матча Тимма признался журналистам, что немного волновался по ходу встречи:

- Мы начали матч достаточно плохо. Может быть, не до конца настроились, были изменения в стартовой пятерке, пытались что-то новое разыграть. Из-за этого соперник почувствовал свою игру и их было сложно остановить. Однако у нас талантливая команда, мы собрались, сыграли до конца и победили. "Автодор" не первый год играет в быстрый баскетбол, это их стиль. Они много забивают, но и много пропускают. Главное, что мы победили, ведь игра была нелегкой. Хорошо, что пошли броски и мы выиграли.

Со словами Яниса согласился и наставник подмосковного клуба Римас Куртинайтис:

Фото: REUTERS/Jason Lee
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- Действительно, было непросто. Любой команде всегда сложно играть на выезде против таких клубов, как "Автодор" или "Енисей". Это касается тех клубов, которые выступают в Евролиге. На сегодняшний день Евролига настолько сильна, что в регулярном чемпионате практически приходится играть 17 финалов. Конечно, игроки устают, матчей много, и не все успевают восстановиться, плюс выезды. Подобные проблемы есть и в чемпионате Турции у "Эфеса", и в итальянской Лиге у "Милана". "Автодор" же всегда "кусается". Помню времена, когда нас здесь даже обыгрывали. "Автодор" - хорошо собранная команда, Евгений Пашутин - очень хороший, заслуженный тренер, который выиграл два Кубка Европы, тренировал команды Евролиги и знает, о чем идет речь, поэтому против его клубов всегда сложно играть. Рад, что в этой чуть-чуть бешеной игре мы победили, потому что нам навязали большую скорость, что тактически логично, ведь мы приехали в Саратов после матча Евролиги. Однако в этом сезоне наша команда готова бежать все сорок минут, если нужно. Мы даже перебегали "Басконию", которая лучше всех бегает в Евролиге. Сегодня пришлось поработать три четверти, и я рад результату, а также тому, как мы контролировали игру в четвертой четверти. Думаю, ее мы закончили солидно. В Единой лиге каждое очко важно, равно как важно не потерять эти очки против таких опасных команд, как опять-таки "Автодор", "Енисей", "Парма". Пока нам это удается.

Кстати

Баскетбольная Евролига запретила наклейки на паркете внутри трехочковой зоны, исключением станут лишь нарисованные краской логотипы, сообщает профсоюз игроков Евролиги (ELPA). "Здоровье игроков должно быть на первом месте. А паркеты Евролиги будут выглядеть чище и безопаснее", - отмечает пресс-служба ELPA. К слову, в скором времени планируется отказаться от наклеек, которые расположены в середине площадки.

Спорт Баскетбол
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