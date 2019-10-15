Подвалы жилых домов будут держать открытыми

Новости

Правительство предложило отменить плановые проверки в рыболовной отрасли 23:10
Минфин предлагает защитить попавших под санкции россиян спецнормами 23:01
В Нидерландах семья девять лет ждала апокалипсиса в подвале 22:20
Мэр Саратова опроверг запрет детям отклоняться от маршрута в школу 22:15
В Совфеде прокомментировали требования Киева о "роспуске" ЛНР и ДНР 22:09
"Газпрому" принудительно отключили импортную технику через спутник 22:07
В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь 22:05
Самарская область вышла в лидеры рейтинга по механизмам поддержки СОНКО 21:30
Эксперт отметил социальную направленность проекта столичного бюджета на 2020 год 21:25
Достижения "Почты России" в области технологий отмечены престижной премией 21:10
Авторы фильма о крушении MH17 в Донбассе попали в базу "Миротворца" 21:05
В Госдуме одобрили рост пенсий выше инфляции в ближайшие три года 20:51
Хоакин Феникс врезался на Tesla в пожарную машину 20:50
Сайдик: Стороны подтвердили приверженность разведению сил в Донбассе 20:42
Рэпер Баста сообщил подробности приобретения ростовского клуба СКА 20:33
Стартовали российские продажи обновленного Lexus RX 20:27
УЕФА инициировал дело в отношении болельщиков сборных Болгарии и Англии 20:15
В УЕФА завели дисциплинарное дело против сборной Турции 20:01
Путин получил черный пояс в ОАЭ 19:56
За выброшенных на дачах животных могут начать штрафовать 19:38
СМИ выложили видео с места убийства екатеринбурженки, продававшей авто 19:33
Toyota разработала тюнинговый комплект для родстера Daihatsu 19:32
Кузнецова считает невозможным возвращение смертной казни в закон России 19:15
В Петербурге представят мюзикл по пьесе Жана Ануйя 19:13
Грызлов: Киев сорвал процесс разведения войск в Донбассе 19:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Московская скорая помощь празднует 100-летний юбилей
Московская скорая помощь празднует 100-летний юбилей
"Аэроэкспресс" запустил автобусы в Шереметьево
"Аэроэкспресс" запустил автобусы в Шереметьево
Роскачество проверило микроволновки на утечку излучения
Роскачество проверило микроволновки на утечку излучения
15.10.2019 22:20
Рубрика: Экономика

Кошкам вход разрешен

Подвалы жилых домов будут держать открытыми
Текст: Екатерина Шохина
Российская газета - Неделя № 233(7991)
Правительство разработало постановление, согласно которому подвалы многоквартирных жилых домов должны будут оставаться открытыми.
Бездомные животные смогут жить в подвалах. Фото: Photoxpress Бездомные животные смогут жить в подвалах. Фото: Photoxpress
Бездомные животные смогут жить в подвалах. Фото: Photoxpress

Закрытие подвальных помещений стало обязательным в конце 90-х - начале 2000-х. Это было связано прежде всего с угрозой терактов. Ведь подвалы были удобны для хранения взрывчатки и оружия. В это же время жильцы страдали от засилия бомжей, превращавших те же подвалы в ночлежки. С тех пор ситуация изменилась. Но по-прежнему, согласно действующим сегодня "Правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме", сотрудники управляющих компаний обязаны закрывать подвалы, чтобы в них не могли попадать посторонние.

Фото: iStock
Ученые: Кошки привязываются к людям не меньше собак

Авторы нового постановления хотят решить новые проблемы. Во-первых, сэкономить на ремонте, так как закупоренные подвальные помещения способствуют появлению не только в них, но и на верхних этажах плесени и грибка. "Дом раньше положенного оказывается "готовым" к капитальному ремонту", - отмечает первый заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ-Контроль" Сергей Сохранов. Во-вторых, сэкономить на дератизации. Кошки, которые станут жить в подвалах, выгонят из домов крыс. "Когда в подвалах домов живут кошки, крыс рядом с людьми нет, - говорит вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев. - Крысы в присутствии кошек "не наглеют", уходят из подвалов и квартир в безопасные для себя места - например, в теплотрассы, где они людям не мешают, а люди не мешают им".

Следить за состоянием дома должны управляющие компании, но оплачивают их "усилия" сами жильцы. Конечно, вред от закупоренных подвалов не исчисляется миллионами рублей. Травля крыс тоже не самая большая статья расходов. Как рассчитали "РГ" в компании "Санитарная служба", обработка от крыс подвала площадью 873,8 кв. м 17-этажного трехподъездного дома будет стоить 11 тысяч рублей. Это не так много в масштабах города или даже многоподъездного дома. Но когда каждый житель ежемесячно получает платежный документ, он сталкивается с достаточно большими тратами. В жилищно-коммунальной платежке есть графа "Содержание и текущий ремонт общего имущества", куда входит оплата разных услуг, в том числе дератизация подвалов и ремонт подъезда. Тарифы на поддержание дома в порядке в разных регионах разные. Их могут устанавливать жильцы и местная администрация. Но на практике управляющая компания настаивает на установлении муниципального тарифа для содержания и ремонта общего имущества. По словам Сохранова, по России тарифы сильно разнятся - от 13 до более 40 рублей за квадратный метр. Так, в Подмосковье, например, это 33 рубля за квадратный метр квартиры. То есть собственники "двушки" площадью 50 кв. м платят 1650 рублей в месяц.

Бездомные животные смогут жить в подвалах.

Экономика ЖКХ Общество Природа Правительство
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин получил черный пояс в ОАЭ
Минобороны РФ показало на карте нынешнюю ситуацию в Сирии
В Госдуме одобрили рост пенсий выше инфляции в ближайшие три года
Грызлов: Киев сорвал процесс разведения войск в Донбассе
Минюст потребовал ликвидировать движение "За права человека"