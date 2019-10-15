Подвалы жилых домов будут держать открытыми

Правительство разработало постановление, согласно которому подвалы многоквартирных жилых домов должны будут оставаться открытыми.

Закрытие подвальных помещений стало обязательным в конце 90-х - начале 2000-х. Это было связано прежде всего с угрозой терактов. Ведь подвалы были удобны для хранения взрывчатки и оружия. В это же время жильцы страдали от засилия бомжей, превращавших те же подвалы в ночлежки. С тех пор ситуация изменилась. Но по-прежнему, согласно действующим сегодня "Правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме", сотрудники управляющих компаний обязаны закрывать подвалы, чтобы в них не могли попадать посторонние.

Авторы нового постановления хотят решить новые проблемы. Во-первых, сэкономить на ремонте, так как закупоренные подвальные помещения способствуют появлению не только в них, но и на верхних этажах плесени и грибка. "Дом раньше положенного оказывается "готовым" к капитальному ремонту", - отмечает первый заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ-Контроль" Сергей Сохранов. Во-вторых, сэкономить на дератизации. Кошки, которые станут жить в подвалах, выгонят из домов крыс. "Когда в подвалах домов живут кошки, крыс рядом с людьми нет, - говорит вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев. - Крысы в присутствии кошек "не наглеют", уходят из подвалов и квартир в безопасные для себя места - например, в теплотрассы, где они людям не мешают, а люди не мешают им".

Следить за состоянием дома должны управляющие компании, но оплачивают их "усилия" сами жильцы. Конечно, вред от закупоренных подвалов не исчисляется миллионами рублей. Травля крыс тоже не самая большая статья расходов. Как рассчитали "РГ" в компании "Санитарная служба", обработка от крыс подвала площадью 873,8 кв. м 17-этажного трехподъездного дома будет стоить 11 тысяч рублей. Это не так много в масштабах города или даже многоподъездного дома. Но когда каждый житель ежемесячно получает платежный документ, он сталкивается с достаточно большими тратами. В жилищно-коммунальной платежке есть графа "Содержание и текущий ремонт общего имущества", куда входит оплата разных услуг, в том числе дератизация подвалов и ремонт подъезда. Тарифы на поддержание дома в порядке в разных регионах разные. Их могут устанавливать жильцы и местная администрация. Но на практике управляющая компания настаивает на установлении муниципального тарифа для содержания и ремонта общего имущества. По словам Сохранова, по России тарифы сильно разнятся - от 13 до более 40 рублей за квадратный метр. Так, в Подмосковье, например, это 33 рубля за квадратный метр квартиры. То есть собственники "двушки" площадью 50 кв. м платят 1650 рублей в месяц.

Бездомные животные смогут жить в подвалах.