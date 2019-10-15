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Рубрика: Власть

Добавят трезвости

Полиция получит право доставлять пьяных в вытрезвители
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 232(7990)
Хозяева, уставшие от напившихся до скотского состояния гостей, получат возможность их сдать в вытрезвители. Для этого достаточно будет вызвать полицию и написать заявление. Кроме того, патрули будут подбирать на улице бесчувственно пьяных и тоже доставлять в вытрезвители.
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Правительство подготовило положительный отзыв на проект поправок в закон о полиции, дающий стражам порядка соответствующие полномочия. Напомним, чуть раньше правительство поддержало инициативу, разрешающую регионам открывать сеть вытрезвителей.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Регионам могут разрешить открывать вытрезвители

По словам разработчиков проекта, каждый год на улицах замерзают насмерть 8 - 10 тысяч пьяных граждан, не сумевших дотянуть до дома. В целом же по причинам, так или иначе связанным с алкоголем, гибнут более 50 тысяч граждан. В прошлом году за девять месяцев в рамках профилактической работы нарядами полиции было выявлено 180 тысяч человек, которые так сильно приняли на грудь, что уже не могли самостоятельно передвигаться.

Поэтому инициаторы проекта предлагают вспомнить о советской практике вытрезвителей. Правда, тот опыт экспертами оценивается весьма неоднозначно.

"Советский опыт вытрезвителей сложно назвать положительным, - полагает адвокат Виктория Данильченко. - В те времена о попадании в это учреждение в обязательном порядке сообщалось на работу или учебу, что могло повлечь увольнение или отчисление. Меры так называемого лечения в вытрезвителе были, мягко говоря, не совсем медицинские - сон (конечно, не на ортопедической кровати) и ледяной душ. Ко всему прочему за пребывание в вытрезвителе граждане обязаны были заплатить. И тем не менее количество пьющих людей в стране не особо сокращалось".

По ее мнению, возврат вытрезвителей в наше время вряд ли вызовет восторг у обывателей. Есть опасения, что вытрезвители начнут работать как коммерческие структуры, то есть подбирать платежеспособных граждан. Ведь услуги человек потом должен оплатить. Не будут ли устраиваться ловушки на выходе из ресторанов, чтобы доставить вполне еще вменяемого человека на принудительный сервис? Зато тем, кому действительно нужна помощь, в ночевке будет отказано по причине финансовой бесперспективности? Но функция вытрезвителей - спасать людей, а не выстраивать бизнес на подвыпивших. Забирать нужно тех, кто не может передвигаться и рискует никогда не дойти до дома. Из квартир же в вытрезвители планируется доставлять тех, кто устроил дебош и стал опасен для окружающих. В таком случае хозяева смогут вызвать полицию и отправить дебошира, будь он хоть гость, хоть жилец, в вытрезвитель.

Фото: Photoxpress
Вытрезвители организуют на основе партнерства с частными организациями

Правительство страны, поддержав в целом инициативу, потребовало уточнить правовой статус специализированных учреждений как немедицинских организаций, правовые основания для направления в них лиц, находящихся в состоянии опьянения, а также определить виды помощи, которая будет оказываться в специализированных учреждениях. Иными словами, правила и процедуры надо тщательно прорабатывать, потому что в деталях кроется немало опасностей. Также правительство поддержало проект поправок, дающих полиции право доставлять граждан в вытрезвители, но подчеркнуло, что данная инициатива тесно увязана с законопроектом о создании собственно вытрезвителей. "Наша отечественная действительность подтверждает необходимость воссоздания медицинских вытрезвителей, - соглашается советник Федеральной палаты адвокатов Нвер Гаспарян. - Однако с учетом прошлой негативной практики следовало бы урегулировать проблемные вопросы, организовав их деятельность таким образом, чтобы исключить злоупотребления и нарушения прав граждан, там оказавшихся".

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