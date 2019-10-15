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Полина Дашкова, писатель.

Я считаю, расшифровать мозг - задача абсолютно невозможная, количество нейронов и связей в мозгу более 86 миллиардов, и эта цифра сопоставима с устройством Вселенной. Я думаю, это как из старой песни Яна Френкеля: "Говорят, что будет сердце из нейлона..." - познать код мозга нереально. Человек многое может сделать научным способом, но сделать самого человека никак не может. Но это не значит, что люди не должны заниматься самопознанием.

Фото: AP
Смогут ли ученые когда-нибудь расшифровать мозг человека

Насчет того, что мозг эгоистичен, хочу сказать: встречается такое явление, когда у личности одни интересы, а мозг диктует совсем другое. Допустим, так действует лимбическая система головного мозга, которая осталась от наших пращуров. Она порой очень жестко с нами поступает: к примеру, преувеличивает опасность. Если человек переболел чем-то, лимбический мозг стоит на страже и при малейших симптомах, как сумасшедший часовой, начинает бить тревогу. Здесь часто личностные интересы расходятся с внутренними посылами.

Я не считаю, что некоторые люди подчиняются общественным нормам, потому что действуют, следуя социальным правилам, наперекор воле мозга. Наоборот, социальность заложена у нас в мозгу как условие выживания вида. Когда древнего человека выгоняли из племени, его ожидала очевидная смерть в одиночку. Поэтому некие моральные устои, такие как уважение к ближнему, нормальные правила поведения в обществе (нельзя плевать, орать, нужно вести себя прилично), - это абсолютно естественная вещь, заложенная в нас очень глубоко. А как раз стереотипы, навязанные сторонними контентами, - вещь, неестественная для нас: человек начинает хамить, становится агрессивным по отношению к своему ближнему.

А что касается врожденных особенностей, надо сказать, у нас в мозгу все устроено достаточно органично: если посмотреть на поведение маленького ребенка, который только начал развиваться, например, два года, как сейчас моей внучке, он ведет себя абсолютно адекватно и правильно. В этом возрасте есть гармония между внутренним и внешним: если ребенок капризничает, он это делает не для того, чтобы кому-то что-то доказать, насолить, а потому что у него есть какие-то внутренние проблемы и он не может их сформулировать.

Думаю, всякие привнесенные вещи, которые сидят в нашем мозгу, появляются исключительно из-за неправильного воспитания нашими родителями, школой. У детей бывает очень сильное проявление внутренней личности, когда он уже не младенец, которого надо просто покормить и обслужить. А у родителей нередко в этот момент наступает серьезный кризис - они навязывают ему то поведение, которое для них будет комфортно. Тогда либо ребенок отстаивает свою личность слишком агрессивно, либо начинает ее подавлять.

Общество Наука Все о работе мозга
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