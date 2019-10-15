Полина Дашкова, писатель.

Я считаю, расшифровать мозг - задача абсолютно невозможная, количество нейронов и связей в мозгу более 86 миллиардов, и эта цифра сопоставима с устройством Вселенной. Я думаю, это как из старой песни Яна Френкеля: "Говорят, что будет сердце из нейлона..." - познать код мозга нереально. Человек многое может сделать научным способом, но сделать самого человека никак не может. Но это не значит, что люди не должны заниматься самопознанием.

Насчет того, что мозг эгоистичен, хочу сказать: встречается такое явление, когда у личности одни интересы, а мозг диктует совсем другое. Допустим, так действует лимбическая система головного мозга, которая осталась от наших пращуров. Она порой очень жестко с нами поступает: к примеру, преувеличивает опасность. Если человек переболел чем-то, лимбический мозг стоит на страже и при малейших симптомах, как сумасшедший часовой, начинает бить тревогу. Здесь часто личностные интересы расходятся с внутренними посылами.

Я не считаю, что некоторые люди подчиняются общественным нормам, потому что действуют, следуя социальным правилам, наперекор воле мозга. Наоборот, социальность заложена у нас в мозгу как условие выживания вида. Когда древнего человека выгоняли из племени, его ожидала очевидная смерть в одиночку. Поэтому некие моральные устои, такие как уважение к ближнему, нормальные правила поведения в обществе (нельзя плевать, орать, нужно вести себя прилично), - это абсолютно естественная вещь, заложенная в нас очень глубоко. А как раз стереотипы, навязанные сторонними контентами, - вещь, неестественная для нас: человек начинает хамить, становится агрессивным по отношению к своему ближнему.

А что касается врожденных особенностей, надо сказать, у нас в мозгу все устроено достаточно органично: если посмотреть на поведение маленького ребенка, который только начал развиваться, например, два года, как сейчас моей внучке, он ведет себя абсолютно адекватно и правильно. В этом возрасте есть гармония между внутренним и внешним: если ребенок капризничает, он это делает не для того, чтобы кому-то что-то доказать, насолить, а потому что у него есть какие-то внутренние проблемы и он не может их сформулировать.

Думаю, всякие привнесенные вещи, которые сидят в нашем мозгу, появляются исключительно из-за неправильного воспитания нашими родителями, школой. У детей бывает очень сильное проявление внутренней личности, когда он уже не младенец, которого надо просто покормить и обслужить. А у родителей нередко в этот момент наступает серьезный кризис - они навязывают ему то поведение, которое для них будет комфортно. Тогда либо ребенок отстаивает свою личность слишком агрессивно, либо начинает ее подавлять.