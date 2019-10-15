Посольство РФ окажет помощь задержанной в Беларуси россиянке

Сотрудники посольства России в Беларуси оказывают консульскую поддержку задержанной в Минске россиянке Анне Богачевой. Об этом сообщили в МИД России.

"Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Белоруссии гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства России в Республике Беларусь, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, опубликованном в Facebook.

Напомним, что по информации РИА Новости, гражданка России Анна Богачева была задержана в Минске в минувшее воскресенье. Сообщается, что задержание произошло по запросу США, которые ранее поместили росгражданку в санкционный список в связи с якобы имевшим место "вмешательством" в выборы США.