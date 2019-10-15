Посольство РФ следит за ситуацией вокруг россиян в аэропорту Барселоны

Граждане России, прилетевшие в аэропорт Барселоны рейсом из Москвы, оказались в центре выступлений местного населения против испанских властей.

Сообщается, что сторонники независимости Каталонии в настоящее время проводят протестную акцию и пытаются заблокировать выход из воздушной гавани, в которой находятся россияне.

"В посольство России в Испании и Генконсульство РФ в Барселоне поступает информация о том, что в аэропорту Барселоны Эль-Прат находятся пассажиры московского рейса, прилетевшего туда сегодня днем, - сообщило российское диппредставительство на своей странице в Twitter. - На данный момент ситуация находится под контролем местной полиции, продолжаем следить за событиями".

По данным дипмиссии, "еще один рейс с россиянами прибудет через несколько часов".

Напомним, что накануне Верховный суд Испании вынес вердикт в отношении каталонских политиков, инициировавших в 2017 году референдум о независимости региона. Организаторов голосования приговорили к тюремным срокам до 13 лет за сепаратизм. Некоторые из проходивших по делу признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Решение суда вызвало акции протеста в разных городах Каталонии. Одна из манифестаций началась в аэропорту Барселоны. В результате были заблокированы подъезды к воздушной гавани и отменены более 100 рейсов. В течение дня в аэропорту также неоднократно возникали столкновения между полицейскими и участниками протеста, сообщило агентство ТАСС.