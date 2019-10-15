Поветкин приступил к тренировкам

Чемпион в тяжелой весовой категории по версии WBA International Александр Поветкин начал тренировки перед своим следующим поединком.

Вместе с командой "Русский витязь" отправился в Кисловодск, где проведет первый, общефизический, этап подготовки.

- Настроение у Саши хорошее, травм нет, они с командой начали подготовку, а мы продолжаем искать наилучшие для него варианты для следующего боя, - пресс-служба приводит слова главы промоутерской компании "Мир бокса" Андрея Рябинского.

Напомним, что в конце августа Александр Поветкин одержал победу над бывшим претендентом на чемпионский титул в супертяжелом весе Хьюи Фьюри. Ранее Рябинский подтвердил, что ведутся переговоры о бое с более известным двоюродным братом Хьюи - экс-чемпионом Тайсоном Фьюри. Еще одним соперником Поветкина может стать американец Майкл Хантер. Этот поединок планируется провести в Саудовской Аравии 7 декабря в андеркарде матча-реванша Энди Руи - Энтони Джошуа.